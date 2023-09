Calendario girone Champions: si parte, con brivido, il 20 settembre

Il nuovo cammino in Champions League dell’Inter, vicecampione d’Europa, si inaugura il 20 settembre. Sono uscite tutte le date del calendario dei girono di Champions 2023/24

La trasferta più calda, quella al San Sebastian contro la Real Sociedad, uno stadio notoriamente complicato per via del tifo parecchio animato e per la statistica positiva che accompagna i txuri-urdin, sarà la partita iniziale del nuovo percorso di Champions League dell’Inter. La squadra allenata da Simone Inzaghi affronterà la formazione basca guidata da Imanol Alguacil Barrenetxea mercoledì 20 settembre.

Due settimane dopo, il tre ottobre, ci sarà il déjà-vu Inter-Benfica, al Meazza, ovvero lo scontro con la testa di serie del girone D. Una squadra che l’Inter ha già battuto la scorsa edizione, ma che torna a Milano piena di voglia di far male.

La terza giornata, programamta il 24 ottobre, vedrà l’Inter ospitare gli austriaci del Salisburgo. L’otto novembre saranno i nerazzurri a volare in Austria. Mercoledì 29 novembre, col freddo, c’è l’altro match critico: Benfica-Inter. La sesta e ultima giornata è fissata per il 12 dicembre e vedrà l’Inter ospitare a Milano gli spagnoli della Real Sociedad.

Calendario girone Champio League 2023/24: l’Inter comincia il 20 settembre contro la Real Sociedad

Ecco tutti gli appuntamenti di Champions dei nerazzurri nel dettaglio. La prima giornata del gruppo D è programmata mercoledì 20 settembre. Tutte e due le partite si giocano alla 21. Real Sociedad-Inter e Benfica-Salisburgo. Martedì 3 ottobre, alle 18:45 scenderanno in campo Salisburgo contro Real Sociedad e alle 21 Inter contro Benfica.

Martedì 24 ottobre alle 18:45 i nerazzurri si sfideranno contro gli austriaci allenati da Gerhard Struber. Alle nove di sera si gioca invece Benfica-Real Sociedad al da Luz. Per la quarta giornata, mercoledì 8 novembre, l’Inter giocherà alle 21 alla Red Bull arena, contro il Salisburgo. Qualche ora prima, alle 18:45: c’è Real Sociedad-Benfica.

La quinta giornata, fissata mercoledì 29 novembre, si animerà con Benfica-Inter e Real Sociedad-Salisburgo, con entrambe le partite programmate alle 21. Si chiude martedì 12 dicembre con Inter-Real Sociedad e Salisburgo-Benfica sempre alle 21.

Impegni in campionato e incastri

La prima partita di Champions dell’Inter si giocherà dunque quattro giorni dopo il derby. Il 16 settembre è infatti in programma Milan-Inter. Andrà però peggio ai rossoneri che solo tre giorni dopo, il 19, dovranno giocare contro il temibile Newcastle dell’ex Tonali.

La seconda giornata del girone, che cade in tre ottobre e vede l’Inter impegnata in casa contro il Benfica arriverà invece solo due giorni dopo la trasferta a Salerno. Due giorni dopo la sfida con il Torino e quattro giorni prima di affrontare Lukaku in Inter-Roma, i nerazzurri giocheranno in casa contro lo Strasburgo. La partita in Austria contro il Salisburgo è incastrata invece fra Atalanta-Inter e Inter-Frosinone.

Ma il momento più delicato è quello della sfida del 29 novembre, quando l’Inter giocherà in portogallo. Prima c’è la Juventus e subito dopo c’è il Napoli. L’ultima partita del girone, in casa contro i baschi, si dovrebbe giocare due giorni dopo la trasferta a Udine. Vedremo se la Serie A sposterà qualche partita.