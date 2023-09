Probabili formazioni Inter-Fiorentina: da Pavard a Klaassen, le scelte di Inzaghi

Nerazzurri a caccia del loro terzo successo consecutivo. Prossimo impegno in programma domani alle ore 18:30 al ‘Meazza’. Le possibili mosse dei due tecnici

L’Inter torna a rimettere piede in campo in un confronto ufficiale dopo sei giorni esatti dall’ultima volta. Dopo lo splendido successo fatto registrare nello scorso lunedì sera a Cagliari, susseguitosi a quello raccolto in precedenza contro il Monza anche lì per 2-0, la squadra di Inzaghi troverà ora dinanzi a sé quella di Vincenzo Italiano.

L’obiettivo dei nerazzurri è quello di continuare a mantenere questo ritmo in campionato: cosa che, fino a prova contraria, sta facendo anche il Milan, uscitone vincitore per 1-2 dall’Olimpico’ di Roma nella serata di ieri.

Qualche piccola defezione per Simone Inzaghi in vista di questa sfida: tecnico che, però, potrà d’altra parte fare affidamento su tanti altri calciatori, complice lo splendido lavoro compiuto da parte dell’intera dirigenza interista nel bel mezzo di questa finestra di calciomercato estiva volta da pochissimo al termine.

Prima convocazione per Pavard: Acerbi in bilico così come Klaassen, le probabili di Inter-Fiorentina

Meno uno alla sfida che metterà ufficialmente difronte Inter e Fiorentina. Entrambe le squadre vanno a caccia dei tre punti in modo tale da poter smuovere ulteriormente la propria classifica.

Inzaghi pronto a confermare il terzetto difensivo Darmian-de Vrij-Bastoni dinanzi a Sommer, complice l’infortunio rimediato in queste ultime settimane da Acerbi (calciatore che potrebbe tornare a figurare tra i convocati per questa sfida). Prima convocazione, invece, in arrivo per Pavard.

Altra riconferma in vista anche per Dumfries e Dimarco, entrambi pronti a piazzarsi sulle rispettive corsie. A centrocampo, gli intoccabili restano Calhanoglu e Barella con Mkhitaryan che, nonostante la botta accusata al ginocchio negli ultimi minuti di Cagliari-Inter dello scorso lunedì sera, pare essere in grado di poter partire dal 1′.

Se figurerà anche il nome del neo arrivato Klaassen tra i convocati? Lo scopriremo solamente nelle prossime ore (anche Sensi da valutare dopo aver accusato un lieve affaticamento muscolare in allenamento).

In attacco, infine, spazio nuovamente al duo Lautaro-Thuram con Arnautovic pronto a subentrare a gara in corso. Anche Sanchez pronto a riabbracciare nuovamente il ‘Meazza’: di fatto ci sarà anche lui tra i convocati del tecnico piacentino.

Lato Fiorentina, ci si aspetta di vedere Beltran, da punto e accapo, nell’undici titolare pronto a mettere in difficoltà i nerazzurri assieme agli altri due compagni di reparto Nico Gonzalez e Brekalo, a caccia del secondo gettone da titolare in questo campionato. Confermato anche Bonaventura alle spalle di questo tridente. A dare man forte là dietro dovrebbero esserci poi Duncan e Arthur Melo.

Pronto a tornare tra i pali, invece, Pietro Terraciano al posto del neo arrivato Oliver Christensen, reo di aver subito due reti alla sua prima da titolare, precisamente nello scorso turno di campionato contro il Lecce. Difesa che resta, in parte, confermata. Indisponibili della gara: Castrovilli, out per altri 2 mesi, con Ikoné, Barak e Infantino che restano da valutare.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-FIORENTINA

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Duncan, Arthur; Brekalo, Bonaventura, Gonzalez; Beltran. All. Italiano

ARBITRO: Marchetti della sez. di Ostia Lido