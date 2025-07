Inter, mandano subito via Asllani: sacrificato per un grande colpo

Il futuro di Kristjan Asllani potrebbe intrecciarsi con la chiusura di un grande colpo: lo mandano subito via per un big

Il calciomercato dell’Inter ha subito una svolta importante nelle ultime ore. I nerazzurri, al netto di possibili nuove uscite, hanno due colpi in canna, corrispondenti a un difensore centrale giovane e a un nuovo trequartista abile nel saltare l’uomo, farsi vedere tra le linee e creare la superiorità numerica, un profilo che mancava da anni nello spartito dei nerazzurri.

Nelle ultime ore, c’è stata una svolta piuttosto netta e si sono sciolte le riserve su chi sia il reale obiettivo di Marotta e Ausilio in quella zona di campo. Il nome giusto è quello di Ademola Lookman, un profilo subito pronto e che si è rivelato decisivo nelle ultime stagioni, in Italia come in Europa.

A questo punto, i nerazzurri stanno cercando di accelerare per trovare la quadratura del cerchio e battere la concorrenza dell’Atletico Madrid. C’è l’accordo con l’attaccante, manca quello con l’Atalanta, che vuole 50 milioni di euro per cedere l’attaccante in Serie A e non sembra avere intenzione di abbassare le sue pretese. E proprio a questo punto, si inserisce il nome di Kristjan Asllani.

I tifosi spingono lo scambio Lookman-Asllani: tanti messaggi social

I tifosi dell’Inter sono letteralmente scatenati per l’eventuale arrivo di Lookman a Milano. Alcuni hanno delle preoccupazioni tattiche per come potrebbero giocare i nerazzurri, altri segnalano la mancanza di equilibrio, ma la maggior parte accoglierebbero ben volentieri il nigeriano, che ha caratteristiche uniche per l’attuale rosa dell’Inter.

Vista la forbice di 10 milioni di euro tra domanda e offerta, sono davvero tanti i messaggi in cui si chiede di tentare di inserire Kristjan Asllani nella trattativa. Il giovane centrocampista è sul mercato, ma sta rifiutando le destinazioni all’estero, preferendo restare in Italia.

“Asllani nell’affare Lookman per abbassare il cash e ci abbracciamo”, scrive un utente, che ottiene subito la risposta: “Sarebbe un sogno”. In effetti, a quel punto la base fissa per il cartellino di Lookman basserebbe a 25-30 milioni, visto che Asllani è valutato 20 milioni dall’Inter, che potrebbe scrivere a registro una nuova plusvalenza.

sebaespo nell’affare per leoni e asllani nell’affare per lookman per abbassare il cash e ci abbracciamo — Tιƚαɳια🐍 (@marblackbluety) July 17, 2025

Vedremo se la trattativa con l’Atalanta andrà avanti a queste condizioni oppure se si continuerà a lavorare a un accordo per una cifra finale senza contropartite.