Lookman più Leoni e addio Thuram: “L’Inter lo vende alla Juve”

Per prendere il bravo dribblatore e il giovane centrale non serve cedere l’attaccante francese: l’Inter punta alla doppia entrata

I soldi per il doppio affondo ci sono. E se Oaktree ha già dato l’ok, per Ausilio e Marotta non dovrebbero esserci grossi problemi. Le cessioni saranno comunque portante a termine, ma non per finanziare il mercato: serve sfoltire la rosa, per liberare posti nelle liste e costruire un gruppo equilibrato. In tal senso, viene ribadita l’intenzione di non cedere Thuram.

Quindi il colpo Lookman non va inteso come una diretta conseguenza di un’uscita di Thuram. Ovviamente, non è possibile parlare in termini assoluti. Primo, perché il nigeriano non è ancora un affare definito. E, secondo, perché nel mercato tutto può succedere. Qualora dovesse arrivare un’offerta alta per l’attaccante francese, l’Inter potrebbe anche aprire alla cessione.

Chi deve uscire per forza è Taremi. A livello di costi della rosa e bilancio, Lookman pareggerebbe l’uscita di Taremi. Poi con le Buchanan, Aleksandar Stankovic, Sebastiano Esposito e Palacios (quindi senza contare Asllani) ci sarebbe spazio per un altro difensore. In tutto ciò, l’Inter non intende mollare la pista Leoni, che resta molto complicata per le resistenze del Parma. Per i nerazzurri la cifra da spendere per il giovane centrale non può superare i 30 milioni di euro. I ducali pretendono ancora di più. Magari qualche contropartita potrebbe agevolare l’affare.

A ogni modo, la dirigenza nerazzurra conta di poter sfruttare anche il tesoretto dato dalla cessione degli esuberi. Taremi, Asllani, Buchanan, Sebastiano Esposito, eccetera.

Thuram finanzia Lookman e Leoni: occhio alla Juve

Ma c’è chi come Paolo Paganini di Rai Sport che continua a ipotizzare come proprio la cessione di Thuram possa finanziare il doppio affare in entrata. Per l’esperto di mercato ci sarebbe addirittura la possibilità che l’attaccante francese finisca alla Juventus. Che il maggiore dei fratelli Thuram piaccia ai bianconeri non è un mistero. Così come è risaputo che papà Lilian sarebbe felicissimo di vedere i suoi due figli in maglia bianconera.

Ciononostante, a oggi, uno scenario del genere è da fantamercato. Ma cosa dice nello specifico Paganini? “50 milioni per Lookman, 30 per Leoni: non è che l’Inter vende Marcus Thuram in Premier? O forse… alla Juve. Magari chiude così il cerchio. Domani, magari, ne saprò di più dal Principato, c’è un via vai di livello in questi giorni”.

Sappiamo però che l’eventuale (e, va sottolineato, eventuale) entrata di Lookman non dovrebbe essere subordinata all’uscita di Thuram. E nemmeno a quella di Calhanoglu. Chivu ha infatti chiesto un attaccante creativo, bravo nell’uno contro uno, sfruttabile anche sulla trequarti o in un tridente. Con un classico 3-5-2, l’Inter potrebbe quindi avere Lookman, Thuam e Lautaro come tre attaccanti principali da ruotare, con Bonny pronto a sostituire il nigeriano o il francese e Pio Esposito il capitano.

Nuovi schemi per un nuovo attacco

Con il 3-4-3 o il 3-4-1-2, Lookman andrebbe a destra, Thuram a sinistra e Lautaro starebbe al centro, con Mkhitaryan e Zalewski come alternative larghi a sinistra e Bonny per la corsia destra. Certo, Thuram non è abituato a giocare a sinistra… Ma nasce comunque come attaccante laterale.

Inoltre, Chivu potrebbe avere in mente un attacco simile a quello del PSG, con Thuram chiamato a fare il Dembélé, con Lautaro schierato in posizione più fluida, per girargli attorno. Insomma, un reparto senza una vera punta di ruolo ma con tre interpreti che dovranno cercare soluzioni poco prevedibili e veloci.

Ed è ancora previsto l’arrivo di un centrale in difesa. Un giovane. E, anche in questo caso, non dovrebbe essere prevista l’uscita di Acerbi. Anche perché, a questo punto, le clausole di uscita dovrebbero essere già scadute. Se non arriverà Leoni, si punterà a De Winter. L’Inter parte da 30 milioni di residuo rimasti dal budget iniziale. E a questi soldi può unire ciò che ha già guadagnato dalla cessione di Stankovic e altri e ciò che può arrivare dalla vendita di Buchanan, Taremi e Asllani.