Inter, Lookman e la grande paura: “Tre cessioni pesantissime”

Il possibile acquisto di Ademola Lookman si trascina una grande paura in casa Inter: occhio a tre cessioni pesantissime

L’operazione sul calciomercato che sta monopolizzando l’attenzione mediatica nelle ultime ore è sicuramente l’arrivo di Ademola Lookman all’Inter. Il nigeriano è il grande obiettivo di Marotta e Ausilio, che l’hanno identificato come l’uomo ideale da aggiungere allo spartito di Cristian Chivu.

Non si tratta di un affare semplice, dato che l’Atalanta non sembra ben propensa a cedere il calciatore a una diretta rivale e spara alto chiedendo almeno 50 milioni di euro. L’Inter è pronta ad arrivare a 40 e punta sulla volontà del ragazzo, che sembra entusiasta di un trasferimento nei vicecampioni d’Europa.

Parallelamente, e in attesa di aggiornamenti decisivi sull’affare, i tifosi discutono e si confrontano sul sistema tattico a cui andrebbe incontro la squadra con l’arrivo dell’attaccante africano. In molti pensano che la squadra sarebbe troppo sbilanciata se dovesse restare anche Marcus Thuram, e con Lautaro Martinez intoccabile lì davanti.

I dubbi, però, sono anche di natura economica: per come ci ha abituato l’Inter negli ultimi anni, prima con Suning e poi con Oaktree, è difficile pensare a un investimento così importante senza prima cedere. Si teme che questi siano i presupposti di diversi addii in casa nerazzurra.

Prima Lookman e poi le cessioni? Il pensiero dei tifosi

Secondo quanto ci risulta, la volontà dell’Inter è quella di creare un attacco di alto livello e che possa andare incontro alle esigenze di Chivu. Per questo, l’addio di Lookman non implicherebbe nessuna cessione pesante lì davanti, anzi il reparto offensivo sarebbe concluso proprio con l’acquisto del nigeriano, il calciatore che manca come caratteristiche.

I tifosi, però, non sembrano essere proprio convinti e hanno paura che in molti dicano addio nel corso dell’estate per fare cassa. Uno di loro ha scritto a chiare lettere su X: “Io starei attento a uscite come Sommer, Dumfries e Calhanoglu“.

C è ancora troppo da capire: così come l’operazione Lookman è esplosa ieri dal nulla, potrebbe risuccedere e fino a fine mercato io starei attento a uscite come Sommer, Dumfries o Calhanoglu.

Può cambiare tutto, perfino la difesa a 3. — Nazareno (@nazareno17_) July 17, 2025

Anche il tema del modulo sembra ben presente, dato che, per far convivere tutta questa qualità offensiva, si pensa che si possa passare alla difesa a quattro. In realtà, lo ribadiamo, non è quello che ci risulta: l’Inter è forte su Lookman e non molla la presa, in attesa di un’apertura da parte dell’Atalanta.