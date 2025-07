Ribaltone Sebastiano Esposito, colpo di scena sul futuro dell’attaccante

L’ex enfant prodige del vivaio nerazzurro, aggregato alla squadra per il Mondiale per Club, attende di conoscere il suo destino

E fu così che, dopo un infinito peregrinare – sono addirittura 7 i club in cui l’attaccante di Castellammare di Stabia, dopo l’esordio in Serie A con la maglia dell’Inter, ha giocato prima di tornare alla ‘casa madre’ – Sebastiano Esposito ha coronato il suo sogno di vestire il nerazzurro che conta. Quello della prima squadra.

Complice l’ineludibile necessità della formazione allenata da Cristian Chivu di presentarsi ai nastri di partenza della kermesse FIFA con un parco attaccanti degno delle ambizioni – poi frustrate dall’esito del campo – della Beneamata, il calciatore classe 2002 è stato aggregato al gruppo per le sfide Oltreoceano.

4 presenze per 134′ minuti totali sul terreno di gioco e un rendimento non esaltante. O quanto meno inferiore al fratello Francesco Pio, andato perfino a segno contro il River Plate: questo il bottino dell’ex Empoli, l’ultima squadra in cui il campano ha militato prima di tornare a disposizione dell’Inter.

Protagonista di un ottimo girone d’andata condito da 8 gol e da un ruolo decisivo nel passaggio del turno dei toscani in Coppa Italia contro la Fiorentina, il calciatore che fu fatto esordire in Serie A da Antonio Conte nell’ormai lontano (calcisticamente parlando) 2019/20, Esposito non ha più trovato la via del gol nella seconda metà di stagione. Contribuendo così al clamoroso crollo dei biancazzurri, che dopo un’ottima prima parte di annata hanno poi dovuto fare ingoiare l’amaro boccone della retrocessione in B.

Sebastiano Esposito al bivio: doppia ipotesi

Cercato con insistenza dalla Fiorentina per buona parte del 2025 – giova ricordare come su Esposito l’Empoli godesse di un diritto di riscatto fissato a 5 milioni, poi non esercitato per via della discesa in cadetteria – il calciatore dovrebbe restare nella rosa nerazzurra per lo meno fino alla chiusura della sessione estiva di mercato.

L’arrivo alla Pinetina di Bonny e la conferma del fratello minore (che ha letteralmente stregato tutti sia grazie all’incredibile campionato disputato con lo Spezia, sia per le prestazioni al Mondiale per Club) potrebbero già aver cambiato il destino dell’ex Basilea. A maggior ragione se – e la pista si sta facendo sempre più calda nelle prossime ora – a Milano dovesse arrivare anche un certo Ademola Lookman, per il quale l’Inter sta affondando il colpo.

Insomma, considerando anche che il bomber di Castellammare di Stabia non ha mai realmente confermato con continuità le grandi doti messe in mostra da giovanissimo, il suo futuro sembra segnato.

Esposito potrebbe teoricamente restare in nerazzurro per la prima parte di stagione, rischiando però verosimilmente la cessione già nel prossimo mercato di gennaio, sebbene sarebbe da trovare la formula giusta per l’addio a metà stagione visto il suo contratto in scadenza a giugno 2026.