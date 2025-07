L’Inter spiazza tutti, colpaccio alla Hakimi del 2021: sfida rilanciata a Conte

Uno dei colpi di mercato più brillanti dell’era Marotta–Ausilio risale al 2020: un investimento da più di 40 milioni

Quando si critica Piero Ausilio ci si dimentica di quello che combinò nel 2020, quando andò a prendersi con forza un giovane di altissimo valore tecnico, muovendosi con un strategia, come si suol dire, chirurgica. Una lunghissima fase di studio. Poi, nel momento propizio, con movimenti veloci, precisi, silenziosi, l’affondo.

Sì, Achraf Hakimi fu un colpaccio per i nerazzurri. Il marocchino aveva giocato in prestito al Borussia Dortmund dal Real Madrid, e sembrava a tutti come un profilo incompleto ma già troppo costoso. Per Ausilio, invece, era un laterale perfetto per Antonio Conte. Nel 3-5-2 del Dortmund riusciva a fare spesso la differenza in fase di spinta. E tutto stava nel valutare la sua capacità di crescere difensivamente. Alla fine, l’Inter spese 40 milioni di euro più 5 di bonus. E non li pagò subito al Real Madrid. Come sappiamo, l’anno dopo, vendendolo al PSG, l’Inter versò ciò doveva ai Blancos e si mise nelle tasche il resto.

L’operazione Hakimi resta un esempio di mercato intelligente. Ausilio, in quel contesto, agì sotto traccia, anticipando la concorrenza e costruendo un affare che univa visione tecnica, tempismo e lungimiranza tattica. E quello di Lookman, dovesse andare in porto, somiglierebbe molto al colpo Hakimi del 2020. Un colpo improvviso, a cifre importanti e senza una grande cessione propedeutica. Lookman, un attaccante che in 93 presenze ha registrato uno score G/A di 60!

Lookman come Hakimi: 40 milioni subito e giocatore in nerazzurro

L’Inter ci crede, perché dovrebbe già avere l’accordo col giocatore. L’intesa di massima dovrebbe essere per un contratto fino al 2030 con uno stipendio di 4 milionicini all’anno. 5,3 lordi, dunque. Secondo alcune fonti, ci sarebbe poi una sorta di tacito patto tra Lookman e l’Atalanta. Il club bergamasco, lo scorso anno, avrebbe promesso al nigeriano di liberarlo per una cifra fra i 40 e i 50 milioni in caso di un’offerta a lui gradita. Ecco perché Ausilio e Marotta, con l’ok di Oaktree, sarebbero pronti a investire anche qualcosa in più di 40 milioni.

Bisogna dunque trattare con la Dea. L’offerta di partenza nerazzurra è di 40 milioni. La richiesta dei bergamaschi dovrebbe essere di 50. E, verosimilmente, l’intera potrebbe arrivare a 40 più 5 di bonus facili. Dopodiché, l’Inter dovrebbe poi porre a bilancio la quota di ammortamento calcolata sui 40 milioni. Che tanto, la Dea non dovrebbe aver bisogno di mettere plusvalenze immediate a bilancio.

Cosa sappiamo a oggi? Da tempo era noto l’interesse di Ausilio per Lookman (ve ne avevamo parlato in questa esclusiva parecchi giorni fa). Poi, ieri, è scoppiata la bomba mediatica, con più voci convergenti secondo cui l’Inter, su precisa indicazione di Chivu, si sia lanciata con convinzione su Ademola Lookman.

Asllani, concorrenza e altre clausole

L’altra notizia è che l’attaccante dell’Atalanta vorrebbe l’Inter. E che il nigeriano avrebbe già raggiunto l’accordo per trasferirsi a Milano, sfruttando le agevolazioni del Decreto Crescita di cui può ancora beneficiare. Per i dettagli dell’affondo, ecco un’altra nostra esclusiva: la trovate qua.

La concorrenza si chiama Atletico Madrid. Ma l’Inter non sembra spaventata. A oggi, i nerazzurri di Milano possono infatti contare sulla volontà di Lookman di giocare ancora in Italia. Bisogna quindi aver paura del Napoli di Conte? In realtà, non sembra… anche in questo caso, l’Inter dovrebbe essere in vantaggio. Riguardo all’accordo con la Dea non è escluso l’inserimento di una contropartita. Ai bergamaschi, infatti, piace molto Asllani. E dato che l’albanese è valutato 18 milioni, il costo di Lookman potrebbe abbassarsi a circa 25 milioni.

Sarebbe un colpaccio. Sì, il nigeriano non è più un ragazzino. E non è un campione di costanza. Ma nell’ultimo biennio ha dimostrato di poter fare la differenza nel dribbling, di essere forte nell’uno contro uno, nel controllo di palla, nella finalizzazione e di sapersi anche distinguere come giocatore di fatica. Inoltre, ha fame e personalità. Ha letteralmente trascinato l’Atalanta alla vittoria dell’Europa League.