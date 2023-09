Un campione d’Europa per l’Inter: a zero nel 2024

Grosse possibilità che venga proposto ai nerazzurri un centrocampista che ha già lasciato il segno in Europa. Cosa filtra riguardo questo potenziale affare

L’Inter, a finestra di calciomercato estiva ormai terminata, può ora soffermarsi solo ed esclusivamente sulla conduzione di questo campionato. Anzi, dell’intera stagione calcistica.

Dopo aver già disputato due gare di Serie A Tim, infatti, la squadra di Simone Inzaghi ha già proiettato il proprio sguardo in vista del terzo turno di questa competizione. Sarà in occasione di domani pomeriggio che l’Inter sfiderà alle ore 18:30 la sempre ostica Fiorentina di Vincenzo Italiano, reduce da un insoddisfacente pareggio subito in rimonta contro il Lecce.

Da precisare, però, che come accade ormai da anni, il calciomercato non finisce mai: motivo per cui nuove ed eventuali trattative potrebbero anche prendere piede ancor prima che incominci ufficialmente la finestra invernale.

Occhio, perciò, a questo possibile tentativo in casa Inter che rischia di vedere seriamente coinvolto un calciatore che ha non soltanto militato qui in Italia in passato ma che continua, addirittura, a vestire tutt’ora la maglia della nostra Nazionale.

Jorginho proposto all’Inter tramite agenti in ottica 2024? E’ in scadenza

Jorginho, calciatore che ha già avuto a che fare con l’Italia in passato in diversi modi (musica che risulta essere tutt’ora la stessa) potrebbe, a sorpresa, tornare a militare in Serie A in futuro. Ecco in che modo.

Per via del fatto che l’italo-brasiliano dispone, in questo momento, di un solo ed ultimo anno di contratto assieme all’Arsenal, ed è perciò in scadenza, lo stesso classe ’91 potrebbe anche finire per essere proposto all’Inter tramite agenti (magari già nel bel mezzo del mercato di gennaio).

L’idea è, infatti, quella che alcuni dei suoi intermediari possano finire per avanzare questa, ad oggi eventuale ed ipotetica, proposta nei confronti dei nerazzurri in ottica 2024. Cosa può avvalorare questa tesi? Se non altro il fatto che, dall’arrivo di Declan Rice alla corte di Mikel Arteta, Jorginho – ora come ora tutt’altro che al centro del progetto dei ‘Gunners’ – ha totalizzato soli 17′ in questa edizione di Premier League al fianco degli inglesi.