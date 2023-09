Da Lautaro a Thuram e Asllani, Inzaghi allo scoperto: “Punto su di lui”

Il tecnico nerazzurro dopo il poker alla Fiorentina: “Questo è solo l’inizio, ma i segnali sono ottimi. Il tempo dirà se siamo più forti o meno”

Inter straripante. Terza vittoria su tre in campionato e primo posto a punteggio pieno in condivisione col Milan, che i nerazzurri di Inzaghi affronteranno dopo la sosta.

“Abbiamo fatto tre ottime partite, ma è da luglio che i ragazzi lavorano bene, col giusto spirito – ha detto Inzaghi al microfono di ‘Dazn’ – Dobbiamo continuare così, questo è solo l’inizio, però chiaramente i segnali sono ottimi”.

THURAM – “Ha fatto molto bene, ma anche nelle altre due mi era piaciuto tanto. Volevo trovasse il gol, sono contento, ma pure chi è entrato ha fatto bene. Sono soddisfatto”.

INTER PIÙ CATTIVA – “Il recupero palla è una cosa che stiamo facendo molto bene, oggi c’era la voglia di non prendere gol. Ma il merito è di tutti”.

LAUTARO CAPOCANNONIERE – “Lo speriamo, ha tutte le qualità per farlo. Bello vedere come si sacrifica per la squadra in fase di non possesso, è in continua frescita e un leader”.

DERBY – “Sappiamo cosa rappresenta per la nostra società e per i nostri tifosi. C’è questa sosta in mezzo, qualche giocatore avrà due partite ravvicinate con tante ore di volo. Ci sarà poco tempo, ma cercheremo di preparare la partita nel miglior modo possibile”.

RECUPERI E TURNOVER – “Finora abbiamo avuto una partita a settimana e ho riproposto gli stessi undici, ma dopo la sosta ci saranno 7 partite in 22 giorni e quindi mi serviranno tutti. Avrò a disposizione Sanchez, Acerbi e Sensi, quindi ancora più scelta. Giocando ogni tre giorni, cambierò in ogni partita”.

PAVARD, KLAASSEN E ASLLANI – “Stasera volevo inserire Pavard, ma poi ho preferito Asllani che è un ragazzo su cui punto fortemente. Lo meritava. Il tempo dirà se siamo più forti o meno, abbiamo cambiato tanto perdendo giocatori importantissimi ma inserendo elementi giovani ed esperti che si stanno inserendo nel migliore dei modi”.