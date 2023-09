Poker Inter contro la Fiorentina: super Thuram, Barella sottotono

By

Pagelle e tabellino della partita tra Inter e Fiorentina andata in scena allo stadio Meazza e valevole per la terza giornata di Serie A

L’Inter travolge la Fiorentina al ‘Meazza’ con un sonoro 4-0 e raggiunge il Milan, avversario dopo la pausa Nazionali, in vetta alla classifica a punteggio pieno.

Nei primi venti minuti Barella e soci soffrono molto il pressing feroce dei viola, incapaci tuttavia di rendersi davvero pericolosi. Dopo il gol di Thuram, però, è solo Inter: il francese realizza il primo gol in nerazzurro con un colpo di testa in tuffo su preciso assist di Dimarco. L’ex Borussia spreca poi il raddoppio da due passi.

Nella ripresa, la Fiorentina riparte con due novità: Sottil e Nzola al posto di Kouame e Beltran. Ma cambia poco, la partita è nelle mani dell’Inter che, dopo il palo colpito da Dumfries e il contropiede viola disinnescato, segna il raddoppio. Ancora Thuram, che di precisione serve Lautaro, lasciato solissimo; l’argentino calcia di potenza e fa 2-0. Cinque minuti più tardi i nerazzurri mettono la gara in ghiaccio: Christensen si fa sfuggire il pallone e travolge Thuram, è rigore che Calhanoglu non sbaglia.

A un quarto d’ora dalla fine arriva pure il poker: cross dalla destra di Cuadrado, Lautaro è implacabile e fa doppietta. Inter sicura di sé, travolgente (zero gol subiti nelle prime tre), dopo la sosta il derby col Milan che, sotto l’aspetto psicologico, può rappresentare un primo spartiacque in chiave Scudetto.

Pagelle e tabellino Inter-Fiorentina

TOP



Thuram – Collega il gioco, oggi ne è stato il faro. Gol, il primo in nerazzurro, assist (non banale) e rigore procurato: giornata perfetta per il francese.

Lautaro – Cinque reti nelle prime tre di campionato, basta questo dato per certificare la strepitosa condizione psico-fisica del capitano nerazzurro. Una fame di gol impressionante, una cattiveria e dedizione totale alla causa nell’ultimo anno accresciute a dismisura.

Dimarco – Il piede è sempre caldo, chiedere stavolta a Thuram. Secondo assist in tre partite, una continuità di rendimento – considerata la passata stagione – imbarazzante per tanti suoi colleghi.

De Vrij – Terza da titolare per via dell’infortunio di Acerbi. Ha ritrovato brillantezza e tempestività, lasciando la costruzione a Bastoni e Calhanoglu. Quasi un nuovo acquisto.

FLOP

Barella – Dopo Cagliari, un’altra giornata sottotono. Inzaghi lo toglie dopo il giallo, esce nervoso dal campo.

INTER-FIORENTINA 4-0

23′ Thuram, 53′ e 73′ Lautaro, 58′ rig.Calhanoglu

INTER (3-5-2): Sommer 7; Darmian 7, De Vrij 7,5, Bastoni 7; Dumfries 6,5 (70′ Cuadrado 6,5), Barella 5,5 (59′ Frattesi 6), Calhanoglu 7 (78′ Asllani s.v.), Mkhitaryan 6,5, Dimarco 7,5 (70′ Carlos Augusto 6); Thuram 8 (70′ Arnautovic 6), Lautaro 8. All.: Inzaghi

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen 5,5; Dodo 4, Milenkovic 4, Ranieri 4, Biraghi 4; Arthur 5 (76′ Amatucci), Mandragora 5, Nico Gonzalez 5 (56′ Infantino 5), Bonaventura 6 (56′ Brekalo 5), Kouame 6 (46′ Sottil 5); Beltran 5 (46′ Nzola 5). All.: Italiano

ARBITRO: Marchetti di Ostia

AMMONITI: Ranieri, Barella