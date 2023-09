Vietato fallire con le piccole: la nuova Inter ha un altro passo

Nelle prime due di campionato l’Inter ha già cambiato registro: quest’anno è vietato fallire con le piccole. La scorsa stagione è stata minata proprio dalla fatica fatta con le squadre di medio-bassa classifica

L’Inter, nella stagione 2022/23, ha perso il campionato e rinunciato a inseguire il Napoli pareggiando e perdendo più del dovuto contro le piccole. Colpa di Inzaghi, dell’atteggiamento mentale della squadra o di una panchina non all’altezza? Quest’anno la situazione sembra essere mutata. La squadra ha fatto tesoro delle brutte esperienze e ha affrontato Monza e Cagliari con un piglio più deciso, con maggiore concentrazione.

Si è parlato di un problema di motivazione nello spogliatoio nerazzurro. Lo stesso Marotta, la primavera scorsa, ammise che forse la squadra si sentiva più coinvolta nel percorso in Champions che in campionato.

Le statistiche della scorsa stagione parlano chiaro. L’Inter ha concluso il campionato con 3 pareggi e ben dodici sconfitte. Ciò significa che ha perso quasi un terzo dei match giocati in A.

Nella fase più delicata del campionato, i nerazzurri avevano affrontato Monza, Empoli, Sampdoria e Bologna, totalizzando solo 2 punti su 12 disponibili. In mezzo a queste partite, l’Inter aveva comunque fornito prestazioni importanti contro il Porto, il Milan e il Napoli. Come spiegarsi dunque quei preoccupanti cali?

Punti persi contro le piccole: quest’anno l’Inter non può più fallire

La squadra non aveva forse la forza mentale e fisica per affrontare con continuità di prestazioni il campionato. Oppure dipendeva dai ricambi, mai veramente incisivi. Gagliardini, Correa, Bellanova, de Vrij e D’Ambrosio hanno deluso. Lo stesso Romelu Lukaku è stato poco utile in quei giorni.

Ma pare che Inzaghi sia già riuscito a individuare una terapia. Anche de Vrij, prima della sfida contro il Cagliari, ha ammesso che l’anno scorso qualcosa è andato storto: “Ci dobbiamo rendere conto, e ne parliamo spesso, che l’anno scorso abbiamo perso troppi punti con le piccole. Dobbiamo e vogliamo sempre vincere, oggi non sarà diverso“.

La prima sconfitta cocente nella scorsa stagione arrivò contro l’Udinese a metà settembre. I bianconeri vinsero in casa per 3-1. A tutti sembrò un inciampo poco preoccupante. I risultati più preoccupanti arrivarono dopo. Monza-Inter, finita 2-2, per esempio. Un pareggio maturato tre giorni dopo il capolavoro col Napoli, quando all’inizio del 2023 le sorti del campionato sembrano potersi riaprire.

Inzaghi, in quell’occasione, sbagliò i cambi. Lukaku, fuori forma, giocò da fermo. Dumfries, entrato al posto di Darmian, ma con la testa ancora in Qatar o già proiettata in Inghilterra, confezionò l’autogoal che buttò al vento due punti pesanti.

Stessa storia anche in Inter-Empoli, finita 0-1. Subito dopo il trionfo nel derby di Supercoppa, l’Inter va in affanno contro una squadra molto meno attrezzata. Skriniar si rese protagonista di un rosso più che evitabile, palesando un chiaro problema di concentrazione. Lautaro, da poco tornato dai Mondiali da campione, sembrava ancora ubriaco.

Pance gonfie e rotazioni poco opportune

Da febbraio in poi, per l’Inter il fallire contro le piccole e le medie di Serie A divenne quasi una costante. Il 13 febbraio 2023 ci fu lo 0-0 con la modesta Sampdoria. Il pareggio arrivò dopo un altro derby vinto, questa volta in campionato. Nonostante 25 tiri in porta, l’Inter non riuscì a segnare. L’impressione è che i giocatori fossero sazi. Nessuno, tranne forse Barella e Acerbi, sembrava aver voglia di lottare.

A fine febbraio, Thiago Motta vinse in casa contro i nerazzurri per 1-0. Stavolta dopo la bella prova col Porto, arriva il fisico insieme a quello mentale. Di nuovo fu Lukaku a deludere. Erano i giorni in cui Inzaghi rischiava sul serio di perdere la panchina.

Dopo pochi giorni l’altra mazzata: il 10 marzo lo Spezia vinse 2-1 contro l’Inter. Il 7 aprile fu la Salernitana a bloccare l’Inter sull’1-1, con il goal beffa di Candreva nel finale. E di nuovo fuorono le scelte di formazione di Inzaghi e quindi le riserve schierate in campo ad affondare la squadra. Su tutti Lukaku e Correa.

Quest’anno l’Inter potrà contare su una panchina più competitiva. Sanchez e Arnautovic, Carlos Augusto e Cuadrado, Frattesi e Asllani, Darmian e Bisseck, potranno garantire più equilibrio e costanza di rendimento. E questa è la prima importante discriminante.

Il mercato ha offerto elementi utili. Ci sono giovani che hanno voglia di mettersi in mostra e giocatori esperti in grado di cambiare la partita (Sanchez e Cuadrado). C’è in generale più consapevolezza e voglia di vincere. Inzaghi dovrà gestire meglio il turnover e i cambi. E dovrà motivare meglio la squadra.