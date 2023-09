Bastoni impressionante: record personale in Serie A

Altro preziosismo del difensore centrale nerazzurro Bastoni nello scorso match di campionato contro la Fiorentina, è record personale e grande soddisfazione per l’Inter

Autorevole prestazione da parte dell’intero gruppo nerazzurro dell’Inter contro la Fiorentina, nell’ultimo impegno casalingo della nuova stagione di Serie A.

Al netto di pochissime sbavature ha sorpreso anche un reparto difensivo estremamente attento ed efficace in fase di contenimento e chiusura delle azioni avversarie, slanciato ancora una volta da un Alessandro Bastoni sempre più leader del reparto dopo l’addio di Milan Skriniar.

Certo ciò che ha imparato nel mestiere è stato anche merito di chi ha avuto sempre al suo fianco, ma il passato è passato. Ciò cui il difensore centrale aspira oggi è migliorare sempre più per portare la sua squadra a raggiungere tutti i successi che merita. E non parliamo soltanto sotto il profilo meramente difensivo ma anche di gestione del possesso e perché no, quello offensivo.

Bastoni nuova arma offensiva dell’Inter: record personale di occasioni create

Per quanto possa suonare strano, Bastoni ha dato prova di coraggio in diverse circostanze sin dalle primissime battute di questo campionato anche contro Monza e Cagliari.

Poi l’esplosione vera e propria ai danni dei viola di Italiano: secondo una recente statistica elaborata da ‘Opta’, il difensore è stato autore di cinque occasioni da rete. Questo dato rappresenta di fatto il record personale mai raggiunto dal calciatore in una singola partita in campionato. Numeri ben oltre ogni aspettativa.

Bastoni è dunque l’arma in più di Inzaghi, un uomo che può fare la differenza creando un’imprevedibile superiorità numerica in mezzo alle file avversarie preferendo soprattutto la corsia del centro-sinistra. Non disdegna neppure le sovrapposizioni lungo la fascia d’appartenenza in interscambio con il collega Federico Dimarco. Asse davvero niente male.