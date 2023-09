Talento sul tavolo dell’Inter, ma lo prende la Juve: affare ufficiale

Colpo estero per i bianconeri. La ‘Vecchia Signora’ ha concluso un altro affare in entrata poco prima del gong finale. Svelato l’intreccio di mercato coi nerazzurri

Mai come prima d’ora, l’Inter ha compiuto una vera e propria campagna acquisti da urlo nel bel mezzo di questa finestra di calciomercato estiva.

Nelle persone di Marotta e Ausilio, principalmente, i nerazzurri sono riusciti nell’intento di allestire una squadra dall’elevatissimo tasso-tecnico.

A differenza della passata annata infatti, in cui l’Inter si trovava sostanzialmente costretta a dover fare affidamento su gente come Gagliardini e Correa – entrambi ceduti in quest’estate – i vice Campioni d’Europa in carica possono ora contare su importanti seconde linee di livello.

Spetterà a Simone Inzaghi, per l’appunto, valorizzare al meglio i propri tesserati: vista e considerata, inoltre, la ciliegina arrivata in casa Inter nell’ultimo giorno di mercato. Sì, stiamo parlando proprio di Davy Klaassen, approdato a Milano a parametro zero e messo sotto contratto dalla ‘Beneamata’ sino a giugno 2025.

Nel frattempo, anche la Juventus – a modo proprio – non ha voluto farsi trovare impreparata ed è per questo che ha voluto battere anch’essa un colpo lì in mediana, magari a discapito degli stessi nerazzurri.

UFFICIALE: Comenencia dal PSV alla Juve. Anche l’Inter (probabilmente) era sulle sue tracce

Livano Comenencia è il nuovo colpo messo a segno dalla Juventus durante gli ultimi giorni di mercato.

Il giovane classe ’04 è, infatti, approdato alla ‘Continassa’ poco prima che giungesse il gong finale, arrivato poi in data 1 settembre alle ore 20.

Trattasi di un centrocampista estremamente duttile, che generalmente predilige agire davanti alla difesa, in grado di adattarsi perfettamente anche nel ruolo di terzino destro. E’ questa, a onor del vero, la sua caratteristica principale, ossia quella di mettersi a completa disposizione di un qualsiasi tecnico.

Un altro dato incoraggiante è quello che, in questi ultimi anni, il talento olandese abbia praticamente rimediato zero infortuni. Lo certificano le 34 presenze – condite da 1 gol e 1 assist – collezionate nella passata annata al fianco del PSV, suo ex club (un totale di 2783′ complessivi per lui contando anche i Play-Off di categoria).

Come già anticipato, infatti, sono stati proprio i bianconeri a chiudere dal nulla questo affare a titolo definitivo sino a giugno 2025 che ha visto, di conseguenza, passare Comenencia dal club olandese alla Juventus.

Il calciatore, attualmente nel giro della Nazionale U20 olandese, verrà ora arruolato nella Next Gen bianconera ma non è affatto escluso che, in futuro, possa finire per essere convocato agli ordini di Massimiliano Allegri, attuale tecnico della prima squadra delle ‘zebrette’.

Un’altra ipotesi è quella che Comenencia, in qualche modo, possa anche essere finito nei radar dell’Inter, magari anche tramite un possibile tentativo di alcuni intermediari. Niente da fare però. Ad essersi assicurata i diritti sulle prestazioni sportive del giocatore è stata proprio la Juventus.