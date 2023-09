Pavard scalpita, Inzaghi lo frena: ancora niente derby

Il difensore centrale vorrebbe essere subito protagonista delle vicende di campionato ma deve attendere il completamento della fase preparatoria

Il primo derby stagionale tra Inter e Milan è quasi alle porte, se non fosse per l’impegno della Nazionale Italiana contro la Macedonia del Nord a frapporsi il prossimo weekend. I giorni passeranno e ci si avvicinerà comunque, con grande fermento, ad una partita attesissima da parte di entrambe le tifoserie ed i propri beniamini.

Specie per chi un derby di tale portata non ha potuto mai viverlo davvero. Nel caso di Benjamin Pavard, reduce da una grande esperienza tra le file del Bayern Monaco, ci sono stati incontri che hanno valso la reputazione di cui può vantarsi oggi. Eppure nessuno scontro cittadino lo ha mai messo di fronte alla responsabilità di uscirne vincitore. Quello del derby della Madonnina potrebbe infine essere il suo momento.

Lui scalpita, freme di poterlo giocare. Proprio nella posizione tanto adorata e difesa dall’ex Milan Skriniar, poi sostituito egregiamente per diversi mesi da Mattia Darmian. Ma la voglia talvolta non basta. Soprattutto in un momento storico in cui il difensore francese deve fare i conti con una condizione fisica non ottimale, dovuta al perpetrarsi delle assenze nell’ultimo frangente temporale di contratto con il club bavarese alle dipendenze di Tuchel.

Pavard ancora a riposo contro il Milan? Scelta possibile di Inzaghi

Pavard aveva infatti accusato un problema alla schiena che lo aveva costretto ad uno stop forzato da tre dei quattro allenamenti in programma nell’ultima settimana di permanenza in Germania, prima dell’acquisto ufficiale da parte dell’Inter.

Indubbiamente la sua condizione migliora costantemente, ma una decina di giorni potrebbero non essere sufficienti a raggiungere il massimo della forma. Esattamente ciò che Inzaghi si aspetterebbe dal proprio calciatore in vista di un incontro tanto importante e simbolico.

Pavard dovrà quindi aspettare ancora il via libera da parte dello staff tecnico nerazzurro e convincere Inzaghi della bontà della sua condizione. Inter-Milan potrebbe non essere l’occasione giusta ma nulla lascia presagire che possa assentarsi anche al match successivo di fine settembre contro la Real Sociedad, valevole per la fase a gironi di Champions League.