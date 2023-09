UFFICIALE Inter: Inzaghi ha rinnovato il contratto

Così come previsto, Inzaghi ha rinnovato il proprio contratto con l’Inter: la società ha comunicato il prolungamento sui canali social ufficiali e sul sito

Diventa dunque ufficiale il prolungamento di contratto di Simone Inzaghi: il tecnico nerazzurro ha rinnovato il proprio contratto con i nerazzurri fino al 2025. “FC Internazionale Milano è felice di comunicare il rinnovo di contratto dell’allenatore Simone Inzaghi. Grazie al nuovo accordo, il tecnico sarà alla guida dei nerazzurri fino al 2025“, si legge nella nota ufficiale diramata dal club.

Il tifoso interista deve esserne soddisfatto. E siamo certi che la maggior parte dei supporter interisti, alla fine, ha imparato ad apprezzare il valore e la serietà di Simone Inzaghi. Un allenatore che è arrivato in finale di Champions, che ha sempre difeso la squadra, un precursore del calcio contemporaneo con il suo 3-5-2 che ormai piace anche in Inghilterra.

Nonostante le difficoltà, Inzaghi si è sempre assunto le proprie responsabilità, ha messo l’Inter dinanzi al resto ed è stato leale verso la società, i tifosi e i propri giocatore. Dopoputtto, proprio le difficoltà consolidano la forza del rapporto, specie quando si tratta di colori nerazzurri. Lo scudetto perso nella prima stagione. Le tante voci di esonero durante la seconda. L’addio di Lukaku… Simone ha superato insidie, cattiverie e brutte situazioni interne ed esterne. E ora si gode il meritato prolungamento.

Inzaghi ha rinnovato il contratto con l’Inter: comunicato ufficiale del club

La primavera scorsa sembrava ormai in uscita. Beppe Marotta, lo sappiamo, era pronto a cacciarlo. L’entuasiamante corsa in Champions lo ha tenuto a galla e poi gli ha dato modo di riscattarsi. E ora tutta la società ha piena fiducia nel tecnico, partito fortissimo in questo inizio di stagione.

Il suo grande lavoro per rimodellare un’Inter ridimensionata dal mercato è sotto gli occhi di tutto. E l’impressione, ovviamente da confermare, è che la squadra stia giocando meglio che mai. La preparazione sembra essere stata condotta nel migliore dei modi, e ora, dopo la terza giornata di A, Lautaro e compagni appaiono tutti in gran forma.

E sembra che Inzaghi abbia anche arginato o risolto i difetti storici del suo gioco. Gli errori macroscopici in difesa e in fase di finalizzazione dello scorso anno sembrano lontani. Via le zavorre e via le tensioni. L’Inter ora appare più sicura.

Continua la rivoluzione del tecnico nerazzurro

La squadra gioca più veloce ed è più compatta. Si cerca la verticalità ma si sa anche attendere. Contro la Fiorentina, Inzaghi ha deciso di lasciare il possesso agli avversari, senza mostrare particolare apprensione: sintomo di maturità tecnica e di sicurezza.

Simone Inzaghi ha rinnovato meritatamente il proprio contratto con l’Inter. I più critici lo accusano di aver gettato alle ortiche due Scudetti. Oppure di essere stato la causa dell’addio di Lukaku. I fatti dicono però che la squadra è con il tecnico di Piacenza. Inzaghi, non a caso, è al terzo anno consecutivo sulla panchina nerazzurra. E non accadeva dai tempi di Roberto Mancini che un allenatore guidasse il club milanese per così tanto tempo.

Come vi avevamo annunciato già tempo fa, era solo questione di tempo. Zhang e Marotta volevano premiare l’allenatore e confermargli fiducia. E così è arrivato il rinnovo fino al 2025, dunque il prolungamento di un anno. Inzaghi era infatti in scadenza al termine della stagione. Ovviamente, il rinnovo non è mai stato in discussione. E non lo si è voluto trattare con fretta. Lo stesso Inzaghi, nell’intervista di inizio stagione, si è detto tranquillo. Sapeva che il rinnovo sarebbe arrivato.