Zhang vende un altro big: “Affare da 120 milioni di euro”

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza una clamorosa indiscrezione con protagonista un titolarissimo della squadra di Simone Inzaghi

Qualora Steven Zhang dovesse rimanere ancora al timone dell’Inter (la rata del prestito di Oaktree va a pagata a maggio 2024), nella prossima estate la dirigenza di viale della Liberazione sarebbe costretta a compiere altri ‘sacrifici’ in sede di calciomercato. Ovvero a cedere uno se non più big della squadra allenata da Simone Inzaghi.

Allo stato attuale delle cose gli indiziati sono essenzialmente tre: Bastoni, Lautaro Martinez e, ovviamente, Nicolò Barella. Proprio quest’ultimo è il protagonista della clamorosa indiscrezione di mercato lanciata da Fabio Santini nella diretta Twitch di Tv Play.

Santini è stato netto a proposito di Barella: i nerazzurri cederanno la mezz’ala sarda nella sessione estiva 2024. L’indizio, che per lui rappresenta la prova, è l’acquisto di Davide Frattesi dal Sassuolo. In sostanza, l’Inter ha preso il centrocampista capitolino perché ha già in programma la vendita di Barella nell’estate che verrà.

“L’Inter, lo ribadisco, ha preso Frattesi perché l’anno prossimo venderà Barella – ha detto per poi svelare la futura destinazione del classe ’97 – Probabilmente andrà al Real Madrid, che è disposto a mettere sul piatto ben 120 milioni di euro“.