Inter snobbata, il talento firma con la Fiorentina

Il giovanissimo talento scuola Rimini e Cesena passa alle giovanili della Fiorentina, nonostante su di lui avessero messo gli occhi anche gli osservatori dell’Inter

L’Inter avrà anche vinto la supersfida contro la Fiorentina dello scorso weekend con un sonoro 4-0 e la magica doppietta di Lautaro Martinez, ma l’impegno dei viola si vede anche fuori dal terreno di gioco.

Fronte mercato, infatti, nonostante qualche piccolo ritocco, la formazione di Vincenzo Italiano aspira a portare avanti i grandi progressi maturati lo scorso anno innovando anche sotto il profilo meramente strutturale delle file under.

Il baby attaccante Tonti alla Fiorentina, Inter ‘scaricata’ subito

Stando agli ultimi aggiornamenti, il giovanissimo centravanti Federico Tonti, classe 2008, si sarebbe fatto convincere proprio dalla Viola per aggregarsi ai ranghi delle giovanili della Fiorentina piuttosto che a quelle dell’Inter.

Questione dunque di priorità. I nerazzurri lo avevano adocchiato nel corso della sua ultima esperienza al Cesena, con la cui maglia ha messo a segno venti reti nell’ultimo campionato di categoria, senza avere grandi riscontri. Che sia l’alba di una nuova promessa del panorama calcistico italiano.

Nestorovski prossimo avversario, poi il commento su Samardzic

A proposito di grandi centravanti, nell’ultima intervista esclusiva ai microfoni di ‘TvPlay‘ ha parlato Ilija Nestorovski, macedone di proprietà dell’Ascoli e prossimo avversario con la sua Nazionale contro gli Azzurri di Spalletti per le qualificazioni europee.

Il calciatore, dopo una simpatica parentesi dedicata alla sua smodata voglia di far gol a Donnarumma, ha commentato anche il connazionale Lazar Samardzic stato per diversi giorni ad un passo dall’Inter.

“È come un figlio per me, le sue qualità sono saltate fuori da come toccava il pallone. Grande giocatore, lo vedo molto motivato. Credo abbia davanti un’ottima carriera e non è rimasto affatto deluso da ciò che è successo sul mercato. Vuole dimostrare di valere molto di più“, ha concluso Nestorovski.