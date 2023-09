Lukaku-Inter, si riaccende lo scontro: “Sgradevole”

I tifosi nerazzurri provano a non pensarci più, mentre c’è chi continua a cercare di capire le ragioni che hanno portato Lukaku a optare per una sgradevole decisione

Qualcuno si stinge nelle spalle ammettendo che questo è il calcio: i giocatori badano ai soldi e ad altre questioni marginali, disinteressandosi del tutto delle promesse fatte e dell’amore ricevuto dai tifosi. Qualcun altro invece non riesce a capacitarsi e definisce di conseguenza scandaloso il comportamento di Romelu Lukaku. È il caso dell’ex dirigente nerazzurro Walter Sabatini, che già in passato ha più volte parlato della situazione esprimento il proprio disappunto.

L’ex direttore sportivo di Roma e Salernitana è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale TvPlay, per tornare a ragionare dell’approdo alla Roma di Romelu Lukaku dopo il discusso tradimento ai colori nerazzurri. Per Sabatini la decisione presa da Lukaku va interpretata come sgradevole. Ha senso discuterne ancora?

Per Sabatini, da sempre interprete di un romanticismo calcistico poco in linea con lo stato attuale delle cose, bisogna continuare a interrogarsi sulla situazione e a stigmatizzare il comportamento del belga. Ovviamente, essendo legato alla Roma, squadra con cui ha collaborato dal 2011 al 2016, Sabatini spera comunque che Lukaku possa essere utile a Mourinho per rilanciare il campionato giallorosso già in crisi di risultati.

“Alla Roma manca di trovare linee di passaggio e trame di gioco, devono ancora lavorare molto“, ha detto Sabatini. “Hanno preso Lukaku e questo consentirà a Mourinho di cambiare un po’ di temi. Con il belga ci sarà una proliferazione di possibilità offensive. Sono un po’ involuti però, bisogna lavorare in settimana”.

Sabatini attacca di nuovo Lukaku: “Situazione sgradevole“

“Quella di Lukaku è una cosa sgradevole“, ha sottolineato l’ex ds giallorosso. “I dirigenti devono osservare dei principi etici come i calciatori. C’era una squadra che gli ha dato fiducia e lo ha reso felice con la gestione Conte e che poi lo ha protetto quando ha giocato davvero male“.

E in conclusione Sabatini pone l’accento sulla delusione provata dai tifosi nerazzurri, dopo che per mesi sono stati accanti al belga. “L’Inter ha sempre avuto un atteggiamento encomiabile nei suoi confronti. Il suo tentativo di fuga mi ha scandalizzato, è una questione etica”.

Nel corso dell’intervista, poi, Sabatini ha anche spiegato che secondo lui, finora, l’Inter è la squadra più in forma. “L’Inter in questo momento è la squadra più forte, ha una profondità della rosa impressionante. In questo momento Lautaro Martinez ogni cosa che fa diventa oro. Il Milan anche sta facendo molto bene, i nuovi sono tutti calciatori forti che si inseriscono in una struttura che esisteva già”.

Roma attende la coppia Romelu-Paulo

Mourinho si è recentemente lamentato su Instagram, spiegando che per preparare la partita contro l’Empoli ha appena sette giocatori disponibili. La situazione è simile per tanti altri allenatori di A. Ma alla Roma ai nazionali si aggiungono anche gli infortunati.

Tra i nazionali c’è anche Romelu Lukaku che dopo il debutto contro il Milan è già volato in Belgio. Ci si aspetta quindi che l’attaccante possa tornare in buone condizioni dal doppio impegno europeo. Il Belgio giocherà a Baku contro l’Azerbaigian, poi a Bruxelles contro l’Estonia. E martedì prossimo sarà a Roma.

La speranza è che possa allenarsi insieme a Dybala, che dopo l’infortunio muscolare subito a Tolosa il 6 agosto ha avuto una ricaduta nella seconda di campionato contro il Verona. Mourinho farà di tutto per farli debuttare insieme.