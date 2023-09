Da Thuram a Dumfries: l’Inter vola anche in Nazionale

Denzel Dumfries e Marcus Thuram tengono alto il vessillo nerazzurro con le loro Nazionali: il report degli impegni interisti in giro per il mondo

Meglio di così non poteva andare: Thuram e Dumfries si mostrano al top con le rispettive Nazionali, e Lautaro Martinez non sfigura con l’Argentina. L’altra buona notizia per Simone Inzaghi è che non ci sono stati infortuni per gli interisti impegnati in gare lontao da Milano. Quindi, per ora, tutto bene in vista del derby.

Thuram è entrato prima del previsto contro l’Irlanda, per via dell‘infortunio di Giroud, e ha coronato la sua buona prestazione con un goal. Meglio ancora di Thuram ha fatto Dumfries, che si è distinto con tre assist nella vittoria della Nazionale olandese contro la Grecia. Lautaro, invece, ha colpito un palo prima del goal partita di Messi.

La prima tranche di amichevoli delle Nazionali è filata via senza infortuni, e tutti o quasi hanno mostrato finora un ottimo stato di forma. Sono buoni segnali per Simone Inzaghi, che di certo conta con ansia i giorni che ci separano dal derby contro il Milan. Le buone prestazioni di Thuram e Dumfries lo avranno di certo rasserenato.

Ha molto valore la rete di Marcus Thuram nel 2-0 della Francia all’Irlanda. Il figlio di Liliann, reduce anche dal primo goal in Serie A contro la Fiorentina, ha chiuso la gara con la giusta zampata al 48′, dopo la rete del vantaggio di Tchouameni.

Thuram sarebbe dovuto entrare nel secondo tempo, ma ha preso al 25′ il posto del milanista Olivier Giroud, fermato da un problema alla caviglia. Hanno giocato poco sia de Vrij che Pavard, rispettivamente con Olanda e Francia.

Super Thuram e super Dumfries in Nazionale: Inzaghi sorride

Denzel Dumfries ha meravigliato tutti, confermando il suo stato di grazia. Per l’olandese di tre assist nel successo degli Oranje per 3-0 contro la Grecia. E ancora: tanta corsa e tanto impegno anche in difesa.

Non ha fatto male nemmeno Lautaro Martinez, impegnato in patria nella gara della sua Argentina contro l’Ecuador. Il Toro si è dato molto da fare e ha colpito anche un palo prima della rete decisiva su punizione di Messi.

L’attaccante dell’Inter è stato pure il protagonista di un curioso episodio che ha suscitato l’interesse sui social. Il Toro, nel corso della sfida contro l’Ecuador, si è infatti scontrato con Messi. Il fattaccio è capitato durante un’azione offensiva. La Pulce stava provando ad affondare nell’area avversaria ed è andato addosso a Lautaro, che, da vero Toro, lo ha fatto cadere a terra.

Per gli argentini quasi un reato di lesa maestà! “Come ha osato non spostarsi all’arrivo di Messi?“, si sono chiesti gli utenti argentini su X. “Arrestatelo: ha colpito Messi. Non è argentino“.

Sempre in Sudamerica Cuadrado ha giocato un tempo nel successo della Colombia sul Venezuela per 1-0. Alexis Sanchez non sarà in campo in Uruguay-Cile: il ct Eduardo Berizzo ha deciso di non rischiarlo per prepararlo in vista della sfida di martedì contro la Colombia che si giocherà nella notte italiana tra il 12 e il 13 settembre.

Sempre internazionali: ora tocca agli italiani

Sono stati dunque Denzel Dumfries e Marcus Thuram i veri protagonisti della serata degli interisti scesi in campo con le rispettive Nazionali. Non è andata benissimo invece ad Asllani con l’Albania. Kristjan, in campo per 69′, ha pareggiato 1-1 contro la Repubblica Ceca e si è messo in mostra negativamente tenendo in gioco Cerny in occasione del goal del momentaneo vantaggio ceco.

A Linz, durante Austria e Moldavia, terminata col punteggio di 1-1, sono entrati 45′ nelle gambe per Marko Arnautovic, subentrato all’inizio del secondo tempo.

Ora tocca agli italiani. Barella parte sicuro titolare. Bastoni e Dimarco dovrebbero invece entrare nel secondo tempo.