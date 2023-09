Occhi in Championship: 20 milioni per portarlo all’Inter

I nerazzurri non cambiano obiettivo per la propria linea mediana. Affare, probabilmente, rinviato solamente a data futura

L’Inter è finalmente tornata a comportarsi da Inter non soltanto sul campo ma, soprattutto, anche sul mercato.

Nonostante un budget tutt’altro che illimitato, ma da considerarsi pur sempre soddisfacente visti e considerati anche quelli che sono i precedenti, i nerazzurri sono riusciti nell’intento di concludere la bellezza di dodici operazioni in entrata.

Tralasciando i vari arrivi di Di Gennaro, Audero e Bisseck, quelli che fanno particolarmente piacere sono quelli di: Sommer, Pavard, Cuadrado, Frattesi, Klaassen, Carlos Augusto, Arnautovic, Thuram e Sanchez. Una campagna acquisti il cui voto è sicuramente compreso tra l’8 e il 9 visti e considerati, inoltre, gli addii di Gagliardini e Correa (quest’ultimo, al momento, concretizzatosi pur sempre a titolo temporaneo però).

Ciò che conta, d’altra parte, è il fatto che l’Inter si sia comunque messa in testa una cosa e l’abbia poi fatta. Anche vero che questa è una linea che va mantenuta anche in vista del futuro.

In ottica futura, infatti, i nerazzurri hanno già adocchiato tutta una serie di osservati speciali e, c’è da dirlo, uno di questi è proprio Carlos Alcaraz: centrocampista che nel recente passato è stato accostato più e più volte alla ‘Beneamata’. Marotta e Ausilio, sinora, non sono ancora riusciti a chiudere per l’attuale centrocampista del Southampton. Diverso potrebbe essere tra un po’ di tempo però.

Alcaraz continua a restare nel mirino dell’Inter: affare solamente rinviato?

Carlos Alcaraz è uno di quei nomi finiti con insistenza, in questi ultimi tempi, sul taccuino dell’Inter.

Ancor prima che sbarcasse in Premier infatti, dove ad aver avuto la meglio è stato il Southampton, il giovane classe ’02 era già finito nel mirino dei nerazzurri. Probabilmente, la stessa e identica cosa è accaduta anche in occasione di questa finestra di calciomercato estiva volta da poco al termine.

Anche nel caso in cui l’Inter fosse tornata a fare un pensierino per Alcaraz in occasione di questa sessione di mercato, gli stessi nerazzurri non hanno, ad ogni modo, potuto portare a termine il seguente colpo per via degli eccessivi costi che avrebbe comportato tale operazione (per dipiù, Marotta e Ausilio necessitavano ingaggiare solamente un rincalzo e, in ogni caso, spendere eventualmente quella somma di denaro per un semplice sostituto sarebbe stata una mossa del tutto azzardata. Peraltro a titolo definitivo nel caso).

Da sapere che, pur non essendo approdato all’Inter nel bel mezzo di quest’estate, Alcaraz continua a restare ugualmente sulla lista della spesa della ‘Beneamata’: motivo per cui l’affare potrebbe essere, solamente, essere stato rinviato a data futura.