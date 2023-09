Ostacolato dai nuovi arrivi: via dall’Inter a gennaio

L’arrivo di Frattesi e Klaassen con riconferma di Sensi potrebbe portare il giovane centrocampista dell’Inter a dire addio il prossimo gennaio, un club su di lui

Tante uscite, altrettanti acquisti. L’Inter non è rimasta a guardare nella lunga sessione estiva di mercato da poco conclusa, diventando una delle più attive protagoniste a livello nazionale.

Ad aver slanciato le ambizioni della dirigenza è stata la positiva conclusione dell’affare André Onana verso il Manchester United che ha portato nelle casse nerazzurre un’ingente somma di denaro, prontamente reinvestita con operazioni oculate. Prime fra tutte quelle per Benjamin Pavard e Davide Frattesi.

Non dispiace neppure l’innesto di attaccanti d’esperienza come Marko Arnautovic e Alexis Sanchez rientrando nella speciale strategia di mercato a ridotto impatto economico, all’interno della quale può essere stipato anche l’arrivo dell’altro centrocampista Davy Klaassen uscito a parametro zero dall’Ajax. Aggiungendovi poi la decisione sulla permanenza di Stefano Sensi, piuttosto propositivo nel corso della fase di preparazione pre-campionato, il reparto mediano appare ancora una volta ben attrezzato e folto.

Decisione voluta e cercata soprattutto in vista dei numerosi impegni in tutte le competizioni. Meglio avere una rosa lunga che trovarsi a corto di alternative in partite di un certo peso, spesso da ‘dentro o fuori’. Oltretutto, c’è sempre da contare eventuali imprevisti di carattere fisico. Dunque buono nel complesso l’approccio della dirigenza dell’Inter a tutte queste logiche eventualità da prendere in considerazione.

Asllani a corto di minuti con l’Inter, possibile cessione in Serie A

Avere una rosa folta è tuttavia anche sinonimo di alta competitività nei ruoli, sia per la titolarità che per essere schierato in campo nei minuti finali delle partite. Tra i tanti in ballottaggio, chi potrebbe effettivamente finire emarginato dalla continuità di prestazioni è il giovane centrocampista Kristjan Asllani.

Quest’ultimo, prelevato lo scorso anno dall’Empoli come prospetto per il futuro e già scarsamente impiegato da Inzaghi nella passata stagione, potrebbe vedere ridursi ulteriormente il proprio minutaggio a causa dei nuovi arrivi. Una condizione che potrebbe essere accettata nel corso delle prime settimane ma che alla lunga potrebbe apparire come fastidiosa e scomoda.

Motivo per cui la dirigenza dell’Inter starebbe già valutando le possibili opzioni da prendere in considerazione per il prossimo futuro, a partire dalla sessione invernale di mercato. In quella circostanza l’Inter potrebbe infatti girare in prestito il calciatore albanese con diritto di riscatto al Sassuolo, uno dei club maggiormente ‘spogliati’ di talenti negli ultimi anni e interessato alle sue prestazioni sportive. Come logico, visto il grandissimo margine temporale che si frappone da qui a gennaio, la società si riserva di valutare altre sane alternative. L’esclusione dal gruppo nerazzurro non è dunque fatto certo.