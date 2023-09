Non solo Kvaratskhelia: anche un nerazzurro obiettivo di Xavi

Nonostante un inizio di stagione sottotono l’esterno del Napoli è obiettivo dichiarato del Barcellona, con lui anche un centrale sotto contratto con l’Inter

La passata stagione è stata quella della scoperta. Ma contrariamente a come spesso accade, Kvicha Kvaratskhelia si è anche fatto un nome a suon di prestazioni eccezionali che hanno trascinato il Napoli a vincere lo Scudetto e a compiere un salto di qualità enorme anche in Champions League. Facendo coppia con Victor Osimhen, il pupillo cresciuto da Luciano Spalletti si è rivelata un’arma estremamente efficace per spaccare in due le partite.

Grande assistman e dal tocco di palla sopraffino, sa come saltare l’uomo anche in spazi ristretti grazie ad una propriocezione sempre impeccabile. Spesso decisivo anche sottorete, il suo cartellino vale ormai oltre i 120 milioni di euro. Forse anche qualcosa di più per Aurelio De Laurentiis che non vuol fare sconti a nessuno.

Inevitabilmente il georgiano ha destato le attenzioni di molti grandi club europei, fra cui il Barcellona di Xavi. Il tecnico spagnolo ha potuto mettere mano ad una rosa potenziata ma altrettanto prima di un vero trascinatore sin dai tempi di Leo Messi. Motivo per cui Kvaratskhelia potrebbe essere considerato un potenziale erede per il prossimo futuro.

Bastoni come Kvaratskhelia, idea Barcellona

Il calciatore del Napoli è obiettivo dichiarato della dirigenza blaugrana che potrebbe affondare il colpo intorni ai 130 milioni la prossima estate. Molto dipenderà anche dalle sue prestazioni in questa stagione, avendola infatti iniziato al di sotto delle aspettative anche con la maglia della sua Nazionale.

In questo scenario potrebbe non venir meno il tentativo da parte del Barcellona anche nel reparto difensivo. Piace Alessandro Bastoni, attualmente sotto contratto con l’Inter e fresco di rinnovo di contratto qualche mese fa. Per Simone Inzaghi rappresenta una pedina essenziale per il raggiungimento degli obiettivi a lungo termine di un club in crescita e per tale motivo difficilmente se ne priverebbe a meno di un’offerta altrettanto incredibile ed irrinunciabile.