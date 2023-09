Affare pazzesco col top club: 100 milioni per Lautaro

100 milioni per avere Lautaro Martinez: il piano del top club mette doppiamente in ansia la dirigenza nerazzurra

Ora in tanti guardano con occhi diversi Lautaro Martinez: numerosi top club potrebbero essere disposti a spendere quasi 100 milioni di euro per avere il Toro. Ma occhio anche al PSG. Luis Enrique potrebbe fare presto il nome dell’attaccante nerazzurro per il post Mbappé, cioè per la stagione 2024-2025.

Una possibile pace fra parigini e Mbappé non risolverebbe più di tanto i problemi dell’Inter, perché a quel punto sarebbe il Real Madrid a puntare al Toro… In Francia erano tutti convinti che Mbappé sarebbe partito già quest’estate. Il rischio più paventato a questo punto è l’addio a zero.

In pratica le voci sulla partenza dell’attaccante francese non si sono fermate nemmeno con la fine del calciomercato estivo: Kylian Mbappé non ha ancora deciso cosa fare. Pare che abbia flirtato con qualche club dell’Arabia Saudita e parlato spesso con gli intermediari del Real Madrid. Ciononostante, Kylian è ancora a Parigi e ha già segnando 5 goal nelle prime uscite in campionato.

I top club pronti a investire 100 milioni per avere Lautaro

E anche il futuro di Lautaro è in qualche modo collegato a ciò che succedere al contratto che lega Kylian Mbappé al Paris Saint-Germain, in scadenza il prossimo 30 giugno. Salvo clamorosi colpi di scena, le parti non rinnoveranno l’accordo in essere, dopo l’ultimo del prolungamento del maggio 2022.

Nell’avvenire del francese sembra esserci il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che un anno fa sembrava già vicino a ingaggiarlo. Non ci sono dubbi: i Blancos sono ancora fortemente interessati a prendere il campione francese. E l’occasione è ghiotta, dato che Mbappé potrebbe arrivare in Spagna a parametro zero.

Ecco perché il PSG sta già pensando a un sostituto all’altezza. A Luis Enrique piacerebbe Lautaro Martinez. Ma per trascinarlo via dall’Inter ci vorranno molti soldi. Il Toro non sembra troppo colpito dalla corte del club francese: gli amici Messi e Icardi gliene avranno parlato abbastanza male…

Quindi i parigini dovranno non solo accontentare l’Inter con un’offerta vicina ai 100 milioni, ma dovranno anche convincere l’argentino con garanzie di centralità nel progetto e un ingaggio particolarmente alto.

Il nodo Mbappé e l’incognita Real

Il contratto di Mbappé con il PSG, firmato a maggio 2022, prevedeva un accordo di altri due anni, dunque fino al 30 giugno 2024, con opzione per un’altra stagione. Quest’opzione, come sappiamo, non verrà esercitata dal giocatore: lo ha spiegato lo stesso Mbappé alla dirigenza del Paris Saint-Germain in una lettera di cui si è parlato tantissimo.

Il Real Madrid, che segue con interesse l’evolversi della situazione, spera prendere il francese a parametro zero, ma ha già stabito una sorta di deadline. Pare infatti che Perez abbia chiesto al giocatore di dare una risposta entro la fine di gennaio. Dal 2 gennaio, infatti, il club madrileno vorrebbe già formalizzare l’accordo con Mbappé, ovvero dal momento in cui il giocatore sarà autorizzato a negoziare un nuovo accordo con una nuova società.

Se l’operazione non dovesse andare in porto a stretto giro, il Real Madrid virerà su altri obiettivi. E in questo caso sarebbero gli spagnoli a chiedere a Zhang il prezzo di Lautaro. E per il Toro le cose cambierebbero parecchio: la maglia dei Blancos ispira di più l’attaccante argentino…