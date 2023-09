Sensi e 15 milioni: affare choc col Napoli

Si vocifera però che Elmas potrebbe richiedere la cessione, insoddisfatto dal minutaggio. In effetti, da quando è arrivato Rudi Garcia, il macedone è entrato solo in corsa. Finora ha collezionato 14′ con il Frosinone e 7′ con il Sassuolo. E con la Lazio non è proprio entrato nonostante un cambio a disposizione mai sfruttato. Garcia, evidentemente, gli preferisce altri giocatori, più inquadrabili tatticamente.

Sensi più 15 milioni per Elmas: un affare reale?

Su questo substrato è venuta fuori la suggestione di un possibile interesse dell’Inter. Si è dunque parlato di uno scambio da imbastire a gennaio: Stefano Sensi più 15 milioni per arrivare al centrocampista offensivo macedone.

A farsi portavoce principale di questa possibile manovra in entrata per i nerazzurri è stata La Repubblica, secondo cui Eljif Elmas sarebbe da tempo nel mirino dell’Inter. Il centrocampista del Napoli, come abbiamo detto ha il contratto in scadenza nel 2025 e De Laurentiis vorrebbe rinnovarlo. Vero è che, in questo momento, il rinnovo è in stallo, e a questo punto il Napoli potrebbe anche decidere per una cessione.

I 30 milioni offerti dal Liverpool sono sfumati. Quindi La Repubblica parla di una possibile cessione a 25 milioni di euro oppure di uno scambio, con Sensi che andrebbe al Napoli, e ulteriori 15 milioni da pagare alla squadra allenata da Garcia.

La reale posizione dell’Inter

Elmas è un giovane di grande talento. Di certo piace al ds Piero Ausilio, che negli anni scorsi (già quand’era al Fenerbahçe) lo ha seguito con interesse. Oggi, però, un giocatore del genere sarebbe poco inquadrabile nell’Inter inzaghiana. Il macedone dà il meglio di sé come trequartista o come ala offensiva. Certo, può giocare anche come mezzala o mediano, ma non sono posizioni in cui si trova a suo agio e in cui può esprimere il meglio delle sue caratteristiche.

Da un punto di vista strettamente economica, l’occasione è ghiotta: Elmas potrebbe essere scontento e orientato a non rinnovare con il Napoli. Ma De Laurentiis, lo abbiamo visto varie volte, non è un presidente che ama cedere ai ricatti o fare sconti sui giocatori in uscita forzata.

Per tutte queste ragioni la notizia lanciata da La Repubblica e forse nata in Macedonia sembra a oggi poco verosimile. Ma tutto può essere. Quindi continueremo a monitorare la situazione.

Elmas piace da tempo: il giocatore fu consigliato dall’ex Inter Pandev ad Ausilio quando era ancora una giovane promessa in Turchia. Ma allo stato attuale non c’è alcuna possibilità che finisca in nerazzurro. Né a gennaio né in estate, viste eventuali richieste di De Laurentiis.