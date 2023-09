Sanchez e non solo: – 4 al derby, un big verso il forfait

Non è ancora del tutto chiaro cosa sia successo ad Alexis Sanchez e se sarà possibile vederlo aggregato alla squadra per il derby. Ecco la situazione del cileno

Si è parlato di una contrattura e poi di anemia. Dopodiché il ct del Cile ha negato che l’attaccante sia abbia mai sofferto di una grave riduzione invalidante della capacità di trasporto dell’ossigeno da parte del sangue ai tessuti. Insomma, tutto è abbastanza nebuloso. E all’Inter non sanno ancora cosa doversi aspettare in vista del derby con il ritorno di Alexis Sanchez dopo la convocazione in Nazionale.

Un problema dev’esserci per forza. Di fatti, l’ex Marsiglia non ha partecipato a vari allenamenti con il Cile e non è stato convocato per la partita de La Roja contro l’Uruguay. A ciò si aggiunge un’altra evidenza: l’Inter, in verità, ha sempre vissuto con ansia la prospettiva del viaggio in Sudamerica del cileno.

Simone Inzaghi e il suo staff magari speravano che Alexis Sanchez accettasse di non partire, per allenarsi ad Appiano, e ritrovare la condizione preparandosi al meglio in vista del derby,

Le cose sono andate diversamente. Sanchez ha deciso di rispondere alla chiamata del Cile per le gare di qualificazioni ai Mondiali. Poi, durante il ritiro in Nazionale, gli sarebbero stati diagnosticati alcuni problemi di anemia. Nessun guaio muscolare, dunque (così come aveva fatto capire il suo procuratore Pinilla).

Sanchez e il problema di anemia: ci sarà per il derby?

Dal ct cileno Berizzo sono arrivate finora informazioni contraddittorie. Dopo l’esclusione dell’attaccante per il match contro l’Uruguay, l’allenatore aveva di fatto confermato la tesi dell’anemia. In Cile si era parlato di test svolti dall’attaccante che avrebbero evidenziato un caso abbastanza evidente di questa patologia. Caso del quale l’Inter, comunque, sarebbe stata già a conoscenza, tanto da prescrivergli una dieta e trattamenti specifici.

Prima della sfida contro l’Uruguay, Berizzo aveva dunque dichiarato che Sanchez non avrebbe giocato non per scelta tecnica ma per limiti medici. Qualcosa però è cambiato in fretta. Lo stato di salute di Sanchez è migliorato? Non è da escludersi. Stando a quanto espresso ancora da Eduardo Berizzo prima della seconda sfida della Nazionale in programma contro la Colombia, Alexis dovrebbe scendere addirittura in campo. L’appuntamento, quindi, è per stanotte.

“Lunedì scorso si è sottoposto a degli esami“, ha detto il ct, “che hanno indicato una controindicazione all’attività sportiva per un periodo precauzionale di qualche giorno. Passati questi giorni, il giocatore è abile e arruolabile e in perfetto stato per partire dall’inizio nella gara di domani“.

“Non abbiamo potuto contare su di lui nelle attività ad alta intensità“, ha continuato Belizzo. In pratica dovevano trascorrere alcuni giorni, cinque, in attesa di auspicabili miglioramenti. “Visto che c’è stato un evidente miglioramento, potremo averlo a disposizione domani. Sanchez è in uno stato di salute impeccabile“.

Assenti nerazzurri e rossoneri nella prossima sfida di campionato

Anche Juan Cuadrado, che si è fermato con la Nazionale per una tendinite, dovrebbe essere in grado di recuperare in vista del derby. Lato Milan c’è ora un po’ più di apprensione per Olivier Giroud. Sembrava che fosse tutto sotto controllo per l’attaccante francese dopo la distorsione subita in campo contro l’Irlanda, e invece il centravanti è ancora sotto osservazione.

Anche Pierre Kalulu continua a lavorare per rientrare in tempo per il derby di sabato. Giroud aveva fatto capire di essere fiducioso per un rapido rientro, ma la caviglia non è ancora guarita. Ora il francese proverà ad allenarsi in gruppo, per capire se il dolore potrà essere risolto. Per Kalulu la situazione è un po’ più grave.

Il difensore si è fermato a Milanello per un problema muscolare. Probabilmente non ce la farà a recuperare per sabato pomeriggio. E Pioli, che dovrà già fare a meno dello squalificato Tomori, è un po’ preoccupato.