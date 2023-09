Sozza arbitrerà il derby: il bilancio con Inter e Milan

By

Affidata al fischietto meneghino la direzione del primo derby stagionale tra Inter e Milan, ecco i precedenti incontri con le due eterne rivali

Chiuse positivamente le prime tre partite della stagione di Serie A, l’Inter si trova davanti al Milan per il primo derby e per il primo vero scoglio nella lotta al vertice del campionato. Entrambe le società sono infatti etichettate come favorite al titolo, lasciando poco dietro il Napoli campione uscente. Si prevede dunque una partita scoppiettante.

Al fine di gestire al meglio l’emotività dell’incontro e trattenere l’ardore bellico, l’AIA ha designato il signor Simone Sozza come direttore di gara. Sarà quindi assistito da Carbone e Giallatini, mentre Guida torna come quarto uomo. Disposti Di Paolo e Piccinini in sala VAR.

Spetta ad un milanese, dunque, il prestigio della direzione di una partita simile. Probabilmente il derby più sentito su territorio italiano e tra i più seguiti a livello internazionale. Nessun vincolo sulla territorialità, nel suo caso specifico: sebbene sia infatti nato a Milano, Sozza può dirigere entrambe le compagini meneghine perché appartenente alla vicina Sezione di Seregno.

Sozza per Inter-Milan, i precedenti con le due rivali milanesi

Del resto, Sozza ha già diretto Inter e Milan in passato. I nerazzurri a cavallo tra la stagione 2021/2022 e quella 2022/2023 contro Roma, Sassuolo e Napoli. Partite, in tutti e tre i casi, vinte e dominate dalle formazioni di Conte e Inzaghi.

Quanto ai rossoneri, invece, l’arbitro ha diretto quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio della stagione 2021/2022 e la quindicesima giornata di Serie A della passata stagione contro la Fiorentina. Anche in questo caso bilancio del tutto positivo per il Milan.