Lautaro in bianconero: 100 milioni di motivi

Qualcuno prevede che Lautaro Martinez si vestirà presto di bianconero. In realtà, voci del genere circolano già da qualche mese

Voci vecchie dunque, ma mai sopite, anche se non sono state, per fortuna, confermate da nessun movimento effettivo quest’estate. Ma quando si ha un campione in squadra è normale che tutte le avversarie vogliano scipparlo. Lautaro Martinez, il numero 10 e il capitano dell’Inter, è seguito da tanti top-club. Piace al Real Madrid, al Chelsea, all’Arsenal al PSG e non solo.

Già l’estate scorsa si era parlato di un possibile sondaggio da parte del ricco Newcastle. In Inghilterra scrivevano per esempio che PIF, il fondo arabo che gestisce il club britannico, avrebbe potuto acquistare il campione argentino come premio per la qualificazione in Champions.

Giravano anche alcune cifre. Qualcuno parlava di 80 milioni, qualcun altro di una novantina. E appena si è concluso il calciomercato estetivo, alcuni giornalisti d’Oltremanica stanno già fantasticando su quale potrebbe essere il nuovo colpo a effetto per il Newcastle, dopo aver speso più di 150 milioni per gli ultimi affari.

PIF ha comprato Sandro Tonali per 64 milioni, l’ala sinistra Harvey Barnes dal Leicester per 44 milioni circa, il terzino Tino Livramento dal Southampto per 37 e il giovane Minteh per 8 milioni dall’Odense (squadra danese). Non è arrivato nessun attaccante. L’allenatore Eddie Howe (che preferisce giocare a una punta) si affida al ventitrenne Alexander Isak, che non è poi così male come centravanti, e a Callum Wilson.

Ma un campione come Lautaro non sarebbe affatto disprezzato. La proprietà vuole che il Newcastle domini in Premier e in Europa, e per farlo c’è bisogno di prendere campioni abituati a vincere. E chi meglio del Toro? Per portare Lautaro in bianconero PIF potrebbe anche offrire 100 milioni.

Lautaro in bianconero: il Newcastle potrebbe puntare al Toro

Lautaro Martinez stuzzica la fantasia di molte squadre straniere, ma per l’Inter è incedibile. Lo stesso attaccante argentino, a oggi, non ha alcuna intenzione di lasciare Milano. Si sente a suo agio in nerazzurro, e infatti si parla anche di possibile rinnovo con adeguamento del contratto. Di certo è legatissimo alla squadra e alla città, ed è stato anche responsabilizzato con la fascia da capitano.

Quest’estate ha respinto una ricca offerta dall’Arabia Saudita e, secondo il suo procuratore, anche i sondaggi da parte di alcuni top-club su cui però non sono filtrati ulteriori dettagli. Uno di questi poteva essere il Newcastle?

Nonostante i vincoli non troppo stringenti che determinano il rispetto del FFP in Inghilterra, il Newcastle sarebbe ancora sotto osservazione da parte della UEFA. Per comprare deve cedere. E comunque non può sbilanciarsi in affari troppo eclatanti.

L’assalto degli arabi al campione nerazzurro

La musica potrebbe cambiare a giugno prossimo. Cioè quando PIF potrebbe finalmente sbizzarrirsi con le maxi offerte che cova da tempo. 100 milioni, dunque, potrebbero essere presentati all’Inter per prendere Lautaro Martinez.

La partecipazione alla Champions potrebbe essere la chiave di volta. Se le Magpies faranno bene nella competizione europea, dove sono tornate dopo vent’anni, la nuova proprietà araba valorizzerà ulteriormente la rosa affidata a Howe.

Quella allenata da Eddie Howe è una squadra forte ma non ben rodata. Per otto undicesimi, la squadra è formata da gente arrivata negli ultimi due anni. I veterani, Schar, Joelinton e Almiron, sono dunque in minoranza rispetto alle facce nuove. Howe si basa molto sulla qualità del centrocampo, dove l’ex rossonero Tonaligioca in coppia con il talento brasiliano Bruno Guimaraes.