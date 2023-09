Dumfries via già a gennaio: la cifra che fa crollare l’Inter

L’olandese, apparso totalmente rinato in questo periodo, potrebbe anche finire per dire addio ai nerazzurri prima del dovuto. Svelato il seguente scenario

Denzel Dumfries è uno degli uomini risultati maggiormente decisivi assieme all’Inter in quest’ultimo periodo.

Proprio l’olandese ha, infatti, messo a sigillo 1 gol e 1 assist in appena 3 uscite di campionato lanciando così, sin da subito, un forte segnale a tutti. In tanti sono, da quel momento in poi, rimasti sorpresi dallo splendido momento di forma dell’olandese: calciatore che, tra le tante cose, ha confermato il suo splendido periodo anche in Nazionale.

Assieme all’Olanda, l’ex Psv ha servito 4 assist in 2 sole gare valevoli, precisamente, per le qualificazioni al prossimo Europeo (da segnalare anche un rigore procurato). A questo punto, pare cosa assai difficile vederlo lontano dal campo con Inzaghi già pronto a confermarlo anche per questo derby.

Tutta questa serie di cose, insomma, non stanno facendo nient’altro che stimolare qualche big estera a riporre il proprio sguardo sul classe ’96: cosa che non potrebbe fare maggiormente piacere all’entourage del giocatore (il tutto con l’intento di arrivare ad ottenere in futuro commissioni maggiori). Svelato, a questo punto, un nuovo e possibile scenario di mercato.

Agenti Dumfries pronti a spingere per una nuova soluzione: l’Inter lo cederebbe a gennaio solo a 50 milioni

L’agenzia di Denzel Dumfries, complice lo straordinario momento di forma dell’olandese, potrebbe finire per sfruttare il momento del tutto favorevole dell’ex Psv puntando a cedere il proprio assistito ancor prima che termini questa stagione: magari già a gennaio.

Potrebbero essere, di fatto, proprio i suoi agenti ad intavolare tutta una serie di nuove e presunte trattative assieme a qualche altra big estera per discutere dell’attuale situazione dell’olandese: apparso, come già anticipato, totalmente galvanizzato in quest’avvio di stagione.

Alcuni dei suoi intermediari potrebbero, infatti, provarci con determinate società europee: Bayern Monaco su tutti, club che in questo momento non ha ancora sopperito all’assenza di Benjamin Pavard (passato a sua volta all’Inter nel finale di agosto). Questo potenziale scenario potrebbe, magari, concretizzarsi già a gennaio.

Da sapere che l’Inter, in ogni caso, pare maggiormente orientata a cedere il suo attuale numero 2 al termine della stagione (difficilmente a gennaio). Per privarsi di Dumfries già nel corso del mercato invernale sarebbero, infatti, necessari circa 50 milioni di euro (servirebbe una cifra irrifiutabile insomma per vederlo andar via). Diverso, invece, in estate dove potrebbero anche bastarne 40.

Tajon Buchanan, attuale laterale destro del Club Brugge, che in questo momento potrebbe ancora essere il principale nome in casa Inter candidato a poter raccogliere, eventualmente, l’eredità dell’ex Psv.