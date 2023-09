Handanovic alla festa della Curva: annuncio sul suo futuro

L’ex Capitano dell’Inter, rimasto a difesa di questi colori per undici stagioni consecutive, ha parlato così a proposito della sua prossima esperienza

Samir Handanovic, complice un contratto scaduto nello scorso 30 giugno poi non rinnovato, ha detto ciao all’Inter dopo aver trascorso undici lunghissimi anni al cospetto della ‘Beneamata’. Il tutto consecutivamente.

L’ex estremo difensore nerazzurro – oltre ad aver contribuito da vicino agli splendidi successi raggiunti dal club di ‘Viale della Liberazione’ in queste ultime stagioni – si è, di fatto, trovato a vivere in passato anni di buio totale al fianco di questa stessa e identica squadra. Ciò che non è mai mancato, però, è l’impegno e l’abnegazione avuta da parte del classe ’84.

Lo sloveno ha, infatti, sempre e comunque dimostrato massima professionalità: proprio come ammesso da egli stesso in prima persona nel bel mezzo della festa della Curva Nord andata in scena ieri sera in quel di Milano. Location in cui, lo stesso Handanovic, ha sostanzialmente ammesso che la sua avventura assieme all’Inter non è ancora terminata.

Handanovic: “Vi ringrazio per avermi supportato in tutti questi anni, tanto rimango con voi”

Samir Handanovic, nonostante si sia temporaneamente separato dall’Inter a fine giugno, non ha ancora detto una volta per tutte addio alla ‘Beneamata’. Lo confermano le sue dichiarazioni inerenti al proprio futuro e rilasciate nel bel mezzo della festa della Curva Nord.

“Vi ringrazio per l’affetto, non solo di oggi ma di tutti questi anni. In tanti mi avete supportato e sopportato” – esordisce.

“Sono davvero orgoglioso di aver difeso i nostri colori per tutte queste stagioni: qualche anno meglio, qualche anno peggio, ma sempre con grande professionalità sia verso la società che verso di voi, non solo della Curva Nord ma di tutti i tifosi dell’Inter in generale”.

Conclude infine: “Ci tengo a ringraziarvi di vero cuore. Spero che continuerete a fare come avete fatto sempre. Con voi allo stadio, la squadra ha davvero una marcia in più. Tante volte ci avete dato una mano. Io non dimentico, porterò tutto questo per sempre nel cuore. Tanto rimango con voi“.

Handanovic che, di conseguenza, pur essendosi sostanzialmente ritirato dal calcio giocato, si appresta ora ad intraprendere una nuova avventura assieme all’Inter in altre vesti.

Nel frattempo, a suonare la carica in vista del derby, ci ha pensato un altro estremo difensore: vale a dire l’attuale numero dell’Inter, Yann Sommer.

Sommer: “Il derby è una cosa seria, l’Inter il posto giusto per me”

A poche ore da Inter-Milan, derby che prenderà il via nella giornata di domani alle ore 18, Yann Sommer si è concesso ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ parlando non soltanto a proposito di questa affascinante sfida ma soffermandosi anche su molto altro.

“Inter, in generale, significa tradizione, forza ed eccellenza. Quando ho preso la decisione di venire qui, ho pensato a tutto: contesto, tecnico, preparatore dei portieri, città, tifoseria e tanto altro. Non ho avuto dubbi, sapevo che si sarebbe trattato del posto giusto per me” – afferma.

“Non ho mai avuto paura che l’affare saltasse, avevo troppa voglia di venire. ‘San Siro’ è uno stadio davvero affascinante, emozionante e ricco di storia. In passato ne ho osservato le gesta di Julio Cesar e di Toldo, ma anche quelle di Handanovic e Onana. Sono tutti grandissimi portieri”.

“Cosa penso del derby? Il derby è una cosa seria. Onestamente credo che, in generale, tutti i derby abbiano qualcosa di speciale ma questo, questo di Milano, è davvero unico. Non vedo l’ora di scendere in campo. Tutti aspettano questa sfida, sarà una gara da brividi” – conclude.