Pazzi per Lautaro: 150 milioni per strapparlo all’Inter

Valore alle stelle per il cartellino del centravanti argentino dell’Inter, ancora sondato da diverse realtà internazionali in chiave futura

Tre su tre da meraviglia. Ma adesso c’è il derby contro il Milan. Una partita di tutt’altro sapore anche per Lautaro Martinez il quale, dopo aver fatto capolino in Argentina per tenere banco agli impegni internazionali, freme di poter segnare ancora a scapito dei rossoneri.

Del resto il suo bottino personale finora parla molto chiaro e la difesa di Stefano Pioli è avvisata: cinque reti complessive, da vero bomber di razza. Presto per dire come finirà la partita e come potrebbe mettersi il resto del campionato di Serie A, visto che è appena iniziato. Eppure le premesse per far bene ci sono tutte.

Già nella passata stagione Lautaro aveva dato dimostrazione di meritarsi ampiamente la fascia di capitano per responsabilità ed incisività sull’ambiente, oltre che sui risultati di gioco. E ora come allora il suo valore non può che essere cresciuto rispetto al periodo precedente. Tanto da sfiorare l’incredibile cifra di 150 milioni di euro.

Lautaro tra rinnovo e mercato del futuro, l’Inter non cede in sconto

L’Inter non ha voglia di cedere un calciatore tanto importante, ma nel caso in cui le circostanze dovessero imporlo la dirigenza nerazzurra sa di poter prendere in considerazione soltanto offerte di quel livello. Dal Real Madrid al Paris Saint-Germain, passando anche per il mercato arabo.

Vero è che Lautaro vorrebbe comunque investire ancora tempo ed energie per la causa nerazzurra anche in futuro, nella speranza di trovare un accordo per il rinnovo di contratto. Pista che, al momento, non è comunque molto calda e se ne potrebbe parlare soltanto nei prossimi mesi anche in base ai risultati raggiunti in Champions League.

Inter con U-Power, nuova sponsorizzazione ufficiale

Intanto l’Inter non perde tempo e continua a macinare sponsorizzazioni importanti per accrescere i ricavi stagionali.

Non ultimo quello firmato nelle ultime ore con l’azienda U-Power, già nota anche a livello calcistico per essere da anni tra i main partner del Monza in Serie A. L’accordo avrà durata quadriennale fino al 2027 e porterà l’azienda premium di abbigliamento da lavoro a mostrare la propria immagine sul retro delle divise ufficiali da gioco di Inter, Inter Women e Inter Primavera.