Zilliacus impazzito: “Haaland-Inter, tridente formidabile”

Ora mister prezzemolino Thomas Zilliacus si è messo anche a sparare nomi di possibili rinforzi per l’Inter: in attacco si accontenterebbe di Haaland

Altro che LuLu e ThuLa. Zilliacus punta alla HaHoHa, ovvero a una versione aggionata della GreNoLi, il leggendario trio di svedesi che giocò nel Milan degli anni ’50. Ma ovviamente l’imprenditore finlandese, quando deve parlare di Serie A, parla sempre di l’Inter, e su X ha svelato quindi quali potrebbero essere gli attaccanti che vorrebbe vedere (presto o nottetempo, nei sogni) in nerazzurro. Si accontenta di poco, Zilliacus: vorrebbe un tridente composto da Erling Haaland, Rasmus Hojlund e Daniel Hakans.

Gente scandinava, ovviamente. Un norvegese un danese e un finlandese. Manca uno svedese, ma giocare con quattro punte suonerebbe inverosimile anche per il simpatico e tanto fantasioso Thomas Zilliacus.

Forse ama scherzare e prendere in giro i tifosi troppo rigidi, il miliardario fissato con l’Inter. Oppure sta giocando sul tema perché ha capito di poter trovare risonanza mediatica. In ogni caso, data la scarsità di notizie a proposito delle reali intenzioni di Zhang circa il futuro del club, a oggi, non possiamo nemmeno permetterci di sottovalutare le uscite del caro Thomas.

L’imprenditore miliardario finlandese è stato indicato da Reuters tra i potenziali acquirenti del club nerazzurro. E finché non ci sarà una smentita secca da parte di Suning ci toccherà dare per possibile un suo coinvolgimento nei piani futuri del club.

Zilliacus chiama Haaland: ecco il tweet che destabilizza gli interisti

Tempo fa lo stesso Zilliacus si è detto anche disponibile a entrare in società con Zhang come socio di minoranza. E dopo che è partito ufficialemente il progetto stadio, sono anche aumentate le possibilità che il cinese riesca a rifinanziare il debito con Oaktree e quindi a mantenere il possesso dell’Inter oltre il 2025.

Ma torniamo a Zilliacus e a ciò che ha condiviso su X. Tutto è partito da un commento alla notizia di un potenziale addio di Erling Haaland dal Manchester City. Da qui lo slancio immaginifico verso un possibile tridente dei sogni in maglia nerazzurra.

Ecco cosa ha scritto il finlandese: “Ha-Ho-Hå? Negli anni ’50, tre scandinavi, soprannominati Gre-No-Li dai media, guidarono il Milan verso un enorme successo. Ci sono tre giovani e bravissimi scandinavi che potrebbero fare altrettanto per l’Inter. Il 23enne norvegese Erling Haaland, il 20enne danese Rasmus Hojlund e il 22enne finlandese Daniel Håkans formerebbero un formidabile trio offensivo. E sì, lo so che alcuni diranno Ha-Ha-Ha ma non diamogli peso“.

Ha-Ho-Hå? In the 1950s, three Scandinavians, dubbed Gre-No-Li by the media, led AC Milan to huge success. There are three young and very good Scandinavians who could do the same for Inter. Norway’s 23-year old Erling Haaland, Denmark’s 20-year old Rasmus Hojlund and Finland’s… pic.twitter.com/w8yPa6GvUx — Thomas Zilliacus (@TZilliacus) September 14, 2023

Un utente di X gli ha risposto: “Sei solo tifoso come noi“, forse a voler sottolineare che i proclami fatti dal finnico non sembrano contenuti da prendere troppo sul serio. Ma Zilliacus ha replicato prontamento con un’altra impennata di orgoglio e fantasia: “Hai ragione, sono interista come voi. Ma sono anche un imprenditore abituato a realizzare i miei sogni“.

Per concludere, diamo un po’ di spazio ai commenti al tweet del miliardario finlandese. Un certo Tony scrive: “Thomas, prendi l’Inter che ci divertiamo. Mi ispiri fiducia. Falla capire tu a Zhang che non se ne può più di lui e del suo braccino corto…“. Ma a Tony ha risposto lo spoetizzante utente Tellina: “È un bluff… Non fatevi ingannare“.

Il commento da noi preferito all’uscita di Zilliacus viene però dall’utente Clive: “Zilliacus inizia a pagare i De-Bi-Ti“.