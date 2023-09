Colpaccio a zero: Inter preferita al Psg

L’Inter lo ha fatto sentire importante, ed è così che Milano è diventata la destinazione preferita dell’attaccante a scapito del PSG

Non voleva restare in panchina, Marcus Thuram. Desiderava trasferirsi in una nuova squadra in cui sentirsi subito protagonista. Per questo, secondo la stampa francese, l’attaccante svincolatosi dal Borussia Monchengladbach avrebbe scelto Milano disdegnando Parigi. Ad analizzare la situazione è Le Parisien. Per il giornale transalpino, l’Inter l’avrebbe in pratica spuntata promettendo al ventiseienne nato a Parma un posto da titolare. Cosa che invece Luis Enrique non avrebbe voluto o potuto fare.

Le cose non stanno esattamente così. Thuram è arrivato a Milano nel momento in cui l’Inter stava ancora trattando Lukaku e i dirigenti nerazzurri erano moderatamente convinti di poter trovare, presto o tardi, un accordo con il Chelsea per un ritorno a titolo definitivo del belga. Inzaghi stesso puntava su una coppia d’attacco già definita: Lautaro-Lukaku.

Ciononostante, l’Inter è stata preferita da Marcus al PSG, al Lipsia e al Milan. Le ragioni della scelta di Thuram hanno sicuramente a che fare con la voglia di abbracciare un progetto di cui poter essere protagonista. Ma è poco verosimile che dalla dirigenza nerazzurra gli siano arrivate garanzie di titolarità.

Lo ha spiegato lo stesso Thuram, il motivo che lo ha spinto a scegliere il nerazzurro: il ragazzo si è sempre sentito apprezzato dal club interista, cui era stato vicino più volte in passato. E quand’è arrivata la chiamata di Ausilio, non ha esitato nemmeno un secondo. Per questo ha interrotto le trattative col Milan (con Pioli che lo avrebbe per assicurargli un ruolo centrale nel suo undici) e il PSG.

Inter preferita al PSG: ecco perché Thuram è un rimpianto per i parigini

L’attaccante francese era nel mirino del PSG da parecchi mesi. Doveva essere uno dei colpi a zero per rivitalizzare l’attacco in previsione della partenza di Messi e Neymar. Thuram, per molti versi, soddisfaceva le aspettative della dirigenza. Ma a sorpresa il ragazzo ha rifiutato l’offerta del top-club francese, di certo più alta in termini economici rispetto a quella nerazzurra. E la cosa non è andata troppo giù ai parigini.

La mancanza di garanzie riguardo al suo posto e al suo impiego è un alibi oggi tirato in ballo da chi non riesce ad accettare un rifiuto. Thuram ha scelto l’Inter perché voleva l’Inter da tempo. E perché suo padre Lilian lo aveva invitato ad accasarsi in un club di spessore e dai valori forti. L’unica squadra che avrebbe potuto fargli cambiare idea era il Barcellona.

Xavi non ha creduto però nel prospetto e non ha mai dato l’ok per l’affare..Ma ora, di certo, sia a Parigi che in Catalogna, hanno già cominciato a rimpiangerlo…

Rimpianto Thuram: la versione francese

Le Parisien titola: “Il PSG non ha saputo convincere Marcus Thuram”. E si dà velatamente la colpa a Luis Enrique per il mancato arrivo dell’attaccante ora protagonista anche in Nazionale. Il nuovo allenatore del PSG, appena arrivato a Parigi, avrebbe secondo il quotidiano transalpino parlato con quasi tutti i nuovi giocatori per spiegare loro il nuovo andazzo: nessuno di loro avrebbe ottenuto un posto da titolare garantito.

Tale condizione sarebbe stata accettata dai dodici nuovi arrivati. Ma non da Thuram, il quale avrebbe rifiutato di sbarcare nella Capitale francese senza la sicurezza di un ruolo centrale in squadra.

Sembra che in Francia si siano accorti solo ora del talento del ragazzo. Dopo il goal contro l’Irlanda da subentrato a freddo lo chiamano top-player o potenziale crack. L’Inter lo ha inseguito per anni. Ed è questo che ha fatto la differenza. Marcus voleva realizzare un sogno a lungo accarezzato.