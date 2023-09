Prezzo alle stelle e minaccia Bayern: solo un sogno per l’Inter

Sesko nel mirino dei bavaresi come attaccante di prospettiva vice Kane, mentre l’Inter non può che osservare il rigonfiamento della valutazione di mercato

Potrebbe esser costato qualche tira e molla di troppo, ma alla fine il Bayern Monaco è riuscito nell’impresa di strappare Harry Kane dalle grinfie del Tottenham di Ange Postecoglu (nominato fra l’altro miglior allenatore del mese di Premier League) per 100 milioni di euro. Si tratta dell’operazione più importante dei bavaresi in questa sessione e probabilmente, al pari del buon Sadio Mané in passato, la più rappresentativa da quando era presente in squadra un certo Robert Lewandowski.

Kane offre esperienza e tanti gol, ma le sue prestazioni non dureranno per sempre. Motivo per cui Thomas Tuchel ha voglia di avere comunque un asso nella manica da poter giocare in futuro. Gli osservatori tedeschi hanno già adocchiato un centravanti da poco nel giro della Bundesliga, perché arrivato al Lipsia proprio nella passata sessione di mercato per una cifra vicina ai 24 milioni di euro dal Salisburgo.

Si tratta del centravanti ventenne Benjamin Sesko, reduce da un inizio di stagione scoppiettante: ha messo a segno due reti in tre partite giocate dando subito l’idea di essere un calciatore piuttosto completo. Dotato fisicamente e di buona corsa, si fa sentire soprattutto dentro l’area di rigore. Esattamente il profilo che Tuchel brama per il suo stile di gioco.

Sesko tra Inter e Bayern? Costi proibitivi, bavaresi soli in corsa

Sesko era anche piaciuto particolarmente all’Inter nei mesi passati ma non è mai diventato un’idea concreta di mercato. Questo dovuto alle altre priorità in cima alla lista di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio.

Oggi ancor più che in passato, la sua valutazione sembra essere improvvisamente lievitata ed è probabile che possa sfiorare i 60 milioni di euro a fine stagione. Costi dunque proibitivi anche a pensarli per l’Inter che sarà costretta ad osservare l’evolversi della situazione futura del centravanti sloveno. I media spagnoli riportano comunque il Bayern davanti a tutte le altre pretendenti e potrebbe essere realmente l’unica a farsi strada verso le prestazioni di Sesko.