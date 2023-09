Trattativa diretta per cessione Inter: arriva l’annuncio ufficiale

Insistenti voci continuano a vedere Zhang lontano dall’Inter anche se, a quanto pare, non è proprio così. Nel frattempo giungono altre novità sotto quest’aspetto

Complice quella famosa restituzione del debito che continua a vedere coinvolto Steven Zhang con Oaktree, la cui scadenza è fissata nel 2024, in molti continuano a dare l’imprenditore cinese ad un passo dall’addio all’Inter.

Come ormai risaputo, infatti, l’attuale patron nerazzurro deve restituire quei 275 milioni di euro che il fondo californiano ha, inizialmente, versato in favore della ‘Beneamata’. Nel frattempo, sono sorti fuori in questi ultimi mesi diversi nomi di alcuni potenziali eredi di Steven Zhang candidati, eventualmente, a poter prendere il timone dell’Inter al posto dell’investitore cinese.

Uno di questi è, senz’alcun ombra di dubbio, Thomas Zilliacus: nome di cui tutti quanti noi abbiamo potuto prendere atto da un po’ di tempo a questa parte.

Trattasi, infatti, di un ex dirigente del marchio Nokia che, una trentina d’anni fa, fondò due società volte ad impegnarsi di alcuni settori riguardanti quelli dello sport, dell’immobiliare, della telecomunicazione e di molto altro.

Queste due importanti aziende vennero poi denominate Asia-Pacific Strategic Alliances Group e Mobile FutureWorks: complessivamente due gruppi che hanno sotto il proprio dominio più di 100 aziende con un patrimonio totale che è pari a 3 miliardi di dollari.

In tanti hanno dato l’imprenditore finlandese vicinissimo all’acquisizione dei diritti societari della ‘Beneamata’ anche se ciò che emerge al momento è che, nonostante Zilliacus sia interessatissimo alla causa interista, Zhang non è poi così disposto a mollare la presa dal ‘Biscione’.

Zilliacus ammette: “Ho parlato con Zhang per comprare l’Inter, ma ora non ci sono trattative dirette”

Thomas Zilliacus, noto imprenditore finlandese della cui situazione vi abbiamo parlato nelle righe precedenti, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘SempreInter.com’ a proposito dell’attuale momento che, in qualche modo, vede coinvolti: lui, l’Inter e Zhang.

“Tempo fa, ho già detto pubblicamente di essere interessato ad acquistare l’Inter“ – esordisce. “Ci dev’essere, però, la volontà da parte dell’attuale proprietà a vendere, anche se non sono poi così sicuro che sia questo ciò che intendono fare dalle parti di Milano“.

“Recentemente ho letto alcune dichiarazioni di Suning, colui che ha affermato che il loro impegno con l’Inter è a lungo termine. Voglio, perciò, rispettare il loro desiderio senza essere invadente. Non voglio entrare nei dettagli, ho troppo rispetto per la famiglia Zhang e i dirigenti del club” – prosegue. “Posso solamente dire che al momento non ci sono trattative dirette in corso“.

Conclude infine: “Credo che Suning abbia fatto un ottimo lavoro. Importanti traguardi sono stati raggiunti sotto la sua gestione e reputo, perciò, alcuni commenti critici del tutto ingiustificati. Zhang in primis è stato molto aperto e generoso nell’incontrarmi permettendomi, a quel punto, di esprimere il mio interesse verso l’Inter”.