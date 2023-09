Occhi sul talento brasiliano: ostacolo Inter in Premier

Nonostante la completezza nel reparto l’Inter non smette di osservare il portiere Bento dell’Athletico Paranaense, già sondato come alternativa di Sommer

Il solo gol subito da Yann Sommer nell’ultimo impegno di campionato contro il Milan non fa perdere al portiere la nomea di saracinesca dell’Inter. Grazie al suo lavoro, sempre attento e puntuale, unito alla compattezza della linea difensiva, il gruppo nerazzurro ha infatti mantenuto la porta inviolata per tre partite consecutive. Risultato decisamente soddisfacente fino a questo momento della stagione, anche per Simone Inzaghi.

Chiaro che il numero degli impegni crescerà a dismisura, ma ciò non abbatte la voglia del portiere svizzero di migliorare lo score precedente detenuto da André Onana. Intanto scalpita anche Emil Audero per fare il proprio esordio in nerazzurro, possibilmente in Coppa Italia e qualche altro incontro di campionato.

Prima che i due si avvicendassero agli uscenti Onana e Handanovic, però, l’Inter non aveva le idee estremamente chiare su chi avrebbe ottenuto i due posti vacanti. Tra le tante opzioni sondate, va ricordato, è spuntato anche il giovane ucraino Anatolij Trubin ma le incertezze dello Shakhtar Donetsk – dovute anche alla scarsa voglia della dirigenza nerazzurra di innalzare i costi dell’operazione – hanno automaticamente allontanato le voci di corridoio sul suo conto. E dopo di lui, anche quelle su Bento.

Bento osservato dell’Inter ma occhio alle inglesi, c’è rischio di perderlo di vista

Portiere simbolo dell’Athletico Paranaense e considerato tutt’oggi tra i portieri emergenti dello scenario sudamericano, Bento avrebbe raggiunto volentieri l’Inter se il suo club non avesse imposto paletti economici ben precisi.

L’attenzione dell’Inter non è comunque calata, pur dovendo rifiutare proposte ritenute impossibili da soddisfare. Così anche nei prossimi mesi è certo che il brasiliano verrà osservato da vicino come potenziale erede dello stesso Sommer in futuro. Ma sempre con passi felpati. Intanto le pretendenti al suo cartellino aumentano: dai club portoghesi a quelli inglesi di Premier League, la cui fame è da tempo insaziabile.

Il rischio di perderlo è particolarmente alto e considerata la forza economica delle realtà d’oltremanica, l’Inter dovrebbe sbrigarsi nel piazzare quantomeno un’offerta indicativa che funga da garanzia per il futuro. Presto a dirsi, ma Bento potrebbe realmente finire nella cerchia dei vivaci portieri che alimenteranno le diatribe internazionali del prossimo mercato.