Ritorno all’Inter, c’è il via libera: “Disposti a parlarne”

L’agente del calciatore esce allo scoperto. Un ex nerazzurro apre, sostanzialmente, le porte ad un suo ritorno in patria. C’è l’annuncio ufficiale

L’Inter, di calciatori, ne ha visti eccome passare in tutte queste stagioni tra le proprie fila. In ben 115 anni di storia, infatti, migliaia e migliaia di giocatori hanno avuto modo di poter vestire questa gloriosa maglia. Chi più, chi meno, ha poi lasciato una sorta di buon ricordo in quel di Milano.

E’ il caso di Michele Di Gregorio: calciatore che, pur avendo racimolato 0 presenze al fianco della prima squadra dell’Inter, viene comunque ricordato eccome dalle parti di Appiano avendo militato per lunghissimi anni (il tutto consecutivamente) nelle giovanili del medesimo sodalizio, fino ad arrivare a disputare il campionato Primavera.

Complice tutta una serie di situazioni, però, il classe ’97 è poi finito per più e più volte per salutare la ‘Beneamata’ in prestito. Lo testimoniano le esperienze compiute a titolo temporaneo con Renate, Novara e Pordenone (fino al momento in cui non è poi giunto il riscatto da parte del Monza).

E’ stato, infatti, una volta approdati per la prima volta in Serie A nella loro storia che, in favore dei brianzoli, è scattato il riscatto automatico dall’Inter: complici, naturalmente, gli accordi pattuiti al sorgere di tale operazione con Di Gregorio passato, successivamente, a titolo definitivo alla corte di Galliani e i suoi.

Ad ogni modo, quest’oggi, l’estremo difensore nato proprio a Milano risulta essere, in questo momento, uno dei capisaldi della formazione di Palladino: motivo per cui è cosa alquanto difficile vederlo lontano dalla Brianza in un imminente futuro. Diverso, invece, più in là. Proprio come ammesso dall’agente del diretto interessato durante un’intervista.

Belloni (agente Di Gregorio): “Lui all’Inter? Restiamo a disposizione. Se arrivasse una chiamata l’ascolteremo”

Carlo Alberto Belloni, attuale agente del calciatore Michele Di Gregorio, si è recentemente concesso in esclusiva ai microfoni di ‘Sportitalia‘ parlando così a proposito del futuro del proprio assistito:

“Quest’estate si son fatte registrare alcune proposte straniere nei confronti di Michele, ma non era il momento giusto per andar via. Fa piacere che il calciatore venga accostato a tutta una serie di squadre ma credo che, almeno fino al prossimo 30 giugno, non ci sia nulla da dire sul suo futuro. Diverso, invece, più in là“ – afferma.

“Ovvio che, fra tutte le altre squadre che ci sono, con l’Inter in particolare ci sia un sentimento estremamente forte. Ancor prima di essere tesserato dal Monza nel 2022, Di Gregorio ha trascorso ben 19 anni a Milano, da quando ne aveva esattamente sei per intenderci“.

Conclude a questo punto: “Purtroppo, però, non è il cuore a comandare e restiamo, perciò, a disposizione. Nel senso che se un giorno dovesse arrivare una chiamata dall’Inter, la ascolteremmo”.