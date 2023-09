Calhanoglu e l’intreccio col Milan: via all’avventura 2.0 con l’ex

Il turco troverà nuovamente il proprio passato sul suo cammino. E’ tutto fatto: ufficialità già in giornata

Hakan Calhanoglu e il Milan, fino a qualche anno fa, hanno condiviso assieme un percorso durato, esattamente, quattro stagioni consecutive.

Da lì poi, come ormai risaputo del resto (complice, inoltre, un accordo giunto ormai alla scadenza) c’è stato il conseguente approdo sull’altra sponda di Milano: quella nerazzurra.

E’ stato, infatti, nella calda estate del 2021 che il turco – fortemente voluto da Simone Inzaghi in vesti di erede di Eriksen (tutti sono, oramai, a conoscenza di quanto accaduto in passato al danese) – ha deciso di sposare il progetto tecnico della ‘Beneamata’ e, c’è da dirlo, sin dal primo momento i risultati sono stati ottimi.

In due soli anni di Inter, a cui si sommano le 4 presenze racimolate in quest’inizio di stagione, l’ex Bayer Leverkusen ha già messo a referto, in 99 gettoni complessivi assieme alla squadra su cui siede attualmente in panchina il tecnico piacentino, la bellezza di 14 reti e 21 assist (tutt’altro che pochi per una mezz’ala diventata poi, a partire dalla passata regular-season, mediano).

Ad ogni modo, nonostante Calhanoglu e il Milan si siano lasciati in malo modo, il passato non si dimentica. E’ stato, infatti, in sponda rossonera che il turco ha avuto modo di condividere innumerevoli esperienze assieme a diversi allenatori, allora alla guida del ‘Diavolo’. Pensiamo ad esempio a un tecnico che, a sorpresa, lo stesso Calha riabbraccerà ora nuovamente in Nazionale.

Montella nuovo CT della Turchia: ritroverà Calhanoglu, oggi l’ufficialità

E’ tutto vero: Vincenzo Montella diventerà ufficialmente, a partire dalla giornata di oggi, il nuovo Commissario Tecnico della Turchia.

Il tecnico ‘made in Italy’ si siederà, infatti, a breve sulla panchina della Nazionale turca dove, tra le tante cose, ritroverà qualche suo ex calciatore come, ad esempio, Hakan Calhanoglu.

I due, entrambi a difesa dei colori del Milan in passato, hanno già condiviso assieme più di una semplice esperienza al cospetto dei rossoneri ed ora, a distanza di anni, avranno tempo e modo di intraprendere un nuovo percorso l’uno al fianco dell’altro.

Già nella giornata di oggi è prevista, infatti, l’ufficialità della firma di Vincenzo Montella assieme alla Turchia: formazione di cui ne è Capitano lo stesso Calhanoglu. Accordo che avrà data di validità sino al prossimo 2026.

Montella che, dunque, non si muoverà praticamente dalla Turchia dopo aver vissuto queste ultime due stagioni alla guida dell’Adana Demirspor: formazione militante, non per nulla, nella massima divisione di tale territorio geografico.