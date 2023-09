Lautaro salva l’Inter nel finale: finisce 1-1 alla ‘Reale Arena’

Pagelle e tabellino di Real Sociedad-Inter, match giocatosi in quel di San Sebastian e valevole per la prima giornata dei gironi di Champions

Un’Inter ‘sporca’, a rilento e tutt’altro che brillante sul piano fisico riesce, alla fine, ad evitare il peggio e a regalarsi, di conseguenza, il suo primo punto nel proprio girone di Champions.

1-1 il risultato finale alla ‘Reale Arena’. Padroni di casa che partono subito forte col palo colpito al 3′ da Barrenetxea, sicuramente tra i migliori del match. Al quarto minuto, invece, è Alessandro Bastoni a rendere la strada del tutto in discesa alla Real Sociedad.

I biancazzurri mettono, infatti, la freccia e si portano avanti con la rete di Brais Mendez (vera e propria spina nel fianco, questa sera, per i nerazzurri). Un’Inter, a quel punto, entrata immediatamente in affanno e incapace di contrattaccare, successivamente, alle avanzate offensive degli spagnoli. Primo tempo che si conclude poi con il colpo di testa fallito da Le Normand dopo un calcio piazzato.

Anche all’inizio della ripresa, la musica non cambia. Sono, di fatto, Kubo e i suoi a rendersi immediatamente pericolosi con una punizione calciata al 47′ dallo stesso Brais Mendez a cui Sommer dice di no. L’estremo difensore svizzero vola su quel tiro e spedisce la palla direttamente in calcio d’angolo (anche lì altra parata provvidenziale compiuta un minuto dopo su Oyarzabal).

Al 64′, invece, un cartellino rosso estratto, inizialmente, dall’arbitro Oliver nei confronti di Barella mette seria paura ai tifosi dell’Inter. Dopo un’attenta revisione al VAR, però, il giudice di gara cambia la propria decisione e decide, giustamente, di non sanzionare in alcun modo il centrocampista sardo.

Subito dopo, è Merino a rendersi pericoloso con un colpo di testa finito poi, sugli sviluppi di un corner, sulla traversa. Un’Inter – sino a quel punto della gara totalmente assente – decide poi, in qualche modo, di indirizzare la propria gara su altri binari.

E’ Carlos Augusto, infatti, a continuare a suonare la carica ai suoi. Dall’out di sinistra, l’ex Monza mette a centro area una splendida palla per Thuram: pallone che lo stesso francese spedisce in porta. Ma c’è fuorigioco. Passano dieci minuti ed è proprio il numero 10 della formazione nerazzurra (nientemeno che il Capitano) a rimettere le cose al proprio posto.

Su un tiro, a tratti innocuo di Frattesi e mal indirizzato, Lautaro Martinez si fa trovare pronto e mette a segno la palla dell’1-1. Questo il risultato finale del match. Anche questa volta, a fare la differenza sono stati i cambi.

Pagelle e tabellino Real Sociedad-Inter

TOP

SOMMER – L’estremo difensore svizzero, tranne sulla palla dell’1-0 su cui non poteva fare veramente nulla, si fa trovare sempre e comunque pronto dicendo di no ad ogni altro tentativo da parte della formazione di casa.

PAVARD – Alla sua prima da titolare con l’Inter, il francese risponde subito presente e si fa trovare attento in ogni minimo particolare. Più che buona la sua prova.

CARLOS AUGUSTO – Il numero 30 nerazzurro, mai domo su quella corsia di sinistra, non si dà praticamente mai per vinto: tant’è che, anche a 10′ dalla fine, mette quello splendido pallone al centro dell’area per Thuram. Fuorigioco a parte, il brasiliano non ha mai smesso di correre per tutti i 90′ di gara.

FLOP

BASTONI – Il suo errore da matita rossa spiana la strada alla Real Sociedad e, di fatto, spezza praticamente le gambe all’Inter: incapace di reagire per oltre 70 minuti di gioco.

MKHITARYAN – Duole dirlo ma, nel corso di questo match, l’armeno è comprensibilmente risultato stanco sul piano fisico. La sua prestazione odierna, però, non smacchia affatto quelle compiute in occasione delle prime quattro gare di campionato.

ARNAUTOVIC – Male la prima da titolare dell’austriaco coi nerazzurri. L’ex Bologna, oltre a farsi trovare spesso e volentieri in posizione di fuorigioco, non riesce a prendere mai posizione dinanzi ai difensori della Real Sociedad. Arriva in ritardo su ogni pallone e, non per niente, finisce per abbandonare il terreno di gioco nei primi 10′ della ripresa.

REAL SOCIEDAD-INTER 1-1

4′ Mendez, 87′ Lautaro

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro 6; Traore 5,5, Zubeldia 6, Le Normand 6,5, Tierney 5,5 (62′ Munoz 6); Mendez 7 (85′ Pacheco s.v.), Zubimendi 6, Merino 6,5; Kubo 6,5 (72′ Odriozola 6), Barrenetxea 7 (62′ Cho 6), Oyarzabal 6,5 (72′ Sadiq 5,5). All.: Barrenetxea

INTER (3-5-2): Sommer 6,5; Pavard 6,5, de Vrij 6 (76′ Acerbi 6), Bastoni 5 (55′ Dimarco 6); Dumfries 6,5, Barella 5,5, Asllani 5,5 (55′ Frattesi 6,5), Mkhitaryan 5 (69′ Sanchez 6), Carlos Augusto 6,5; Arnautovic 5 (55′ Thuram 6), Lautaro 6. All.: Inzaghi

ARBITRO: Michael Oliver (ING)

AMMONITI: Asllani, Mkhitaryan, Frattesi, Merino, Traore, Zubeldia, Inzaghi (sulla panchina)