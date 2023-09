Thuram on fire: ora sì che le big estere hanno (per davvero) gli occhi sul francese

L’ex Borussia, in grande forma in quest’ultimo periodo, si sta letteralmente prendendo l’Inter. Le grandi d’Europa sono pronte a provarci

Marcus Thuram, autore di un grandissimo inizio di stagione assieme all’Inter, sta continuando a impressionare grazie alle ottime qualità di cui dispone. Da sottolineare, però, il fatto che praticamente nessuno poteva immaginarsi un avvio del genere da parte del francese.

Già 2 reti e 3 assist messi a referto dall’ex Borussia M’Gladbach in appena 5 gare disputate assieme all’Inter, quattro di queste da titolare. Ciò che ha sorpreso, più di tutto, è lo straordinario feeling instauratosi in un niente assieme a Lautaro Martinez, suo compagno di reparto oltre che Capitano della stessa ‘Beneamata’.

Giusto per dirne una, anche in occasione del match di ieri sera disputatosi contro la Real Sociedad, il classe ’97 è riuscito nell’intento di compiere ciò che gli aveva espressamente domandato Simone Inzaghi un attimo prima che il francese mettesse piede in campo: ossia cambiare il corso della gara, e così è stato.

Proprio Thuram, così come qualche altra pedina subentrata a gara in corso, è riuscito a dare quel qualcosa in più all’Inter: tant’è che gli stessi nerazzurri hanno poi pareggiato la gara. La brutta notizia per il club di ‘Viale della Liberazione’ (date le attuali premesse) riguarda, però, il fatto che innumerevoli big europee sono pronte, da un momento all’altro, a poter tendere un affondo nei confronti dell’attuale numero 9 nerazzurro.

Thuram nel mirino delle big europee: Inter, è nella prossima estate che devi fare attenzione

Tanti, tantissimi componenti della rosa dell’Inter continuano a far gola all’estero. Tra questi, eccezion fatta per i soliti Lautaro, Barella e Bastoni (autore di un’ingenuità clamorosa nella gara di ieri) vi è da considerarsi anche il neo arrivato Marcus Thuram.

Come già anticipato, infatti, il francese sta continuando ad offrire prestazioni sempre più al rialzo: cosa che non ha fatto nient’altro che attirare, da punto e accapo, l’attenzione da parte di alcune e determinate big europee nei suoi confronti.

Nella prossima estate, come più che deducibile d’altronde, l’Inter sarà seriamente chiamata a guardarsi attorno da ogni possibile assalto estero verso il francese. Occhio, perciò, ad un potenziale tentativo da parte di club come: Tottenham, Chelsea, Real Madrid e non solo. Valutazione, in questo momento, all’incirca sui 40 milioni di euro e chissà che non possa aumentare ancora di più.