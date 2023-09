Il Milan ha beffato tutti: c’è lo zampino di Haaland, altro che Inter

Questa volta sono i rossoneri a sorridere. E’ il ‘Diavolo’ a disporre in rosa del ‘nuovo Haaland’. Mezza Europa lo osserva attentamente da vicino ora

Pur avendo perso il derby col punteggio netto di 5-1 nella passata settimana, il Milan ha, giustamente, già rivolto il proprio sguardo in vista del futuro.

L’obiettivo dei rossoneri, reduci da uno 0-0 rimediato in casa a inizio settimana contro il Newcastle, è quello di tornare ad ingranare la marcia anche in campionato. Giroud e compagni saranno, infatti, di scena al ‘Meazza’ sabato pomeriggio alle ore 15 nella sfida valevole per il quinto turno di Serie A contro il Verona. Nel frattempo, più che doveroso rivolgere un pensiero su un’altra questione.

A differenza di quanto accaduto alla squadra di Stefano Pioli, il Milan Primavera ha battuto i propri rivali di pari età inglese per 4-0 nella giornata di martedì 19 settembre. Praticamente decisiva la doppietta messa a segno da Francesco Camarda, giovane calciatore di cui noi di Interlive.it vi avevamo già parlato a gennaio 2023.

Camarda stende il Newcastle con una doppietta: il ‘nuovo Haaland’ sarebbe anche potuto essere dell’Inter

Francesco Camarda (giovane prima punta dell’attuale Primavera del Milan) pur essendo appena un classe ’08, ha già incominciato eccome a far parlare di sé.

Come già anticipato, in occasione di Milan-Newcastle (confronto valido per la prima giornata dei gironi di Youth League) l’attuale numero 9 della formazione di Ignazio Abate ha messo a referto una splendida doppietta contro gli inglesi. La cosa ancor più sorprendente, però, è il fatto che il calciatore in questione stia giocando da sotto età con quelli che, attualmente, risultano essere i propri compagni di squadra. Ma non è affatto finita qui.

Le due reti messe a segno da Camarda – il tutto nei primi 6 minuti del primo tempo – hanno permesso al classe ’08 di diventare, a 15 anni e 195 giorni esatti, l’italiano più giovane di sempre ad aver segnato in tale manifestazione. In tanti, ormai da tempo, hanno incominciato a definirlo il ‘nuovo Haaland’ complici, naturalmente, i suoi oltre 400 gol messi a segno, sino a questo punto, nell’arco della sua carriera ancora del tutto breve.

Camarda (con all’attivo 3 reti e 1 assist in appena 4 partite disputate in stagione assieme al Milan Primavera) sta, infatti, finendo per far parlare moltissimo di sé: tant’è che diverse big d’Europa hanno già incominciato a rivolgere un particolare pensiero nei confronti del medesimo calciatore: giocatore che, tra le tante cose, ancor prima di approdare al Milan, sarebbe potuto finire benissimamente all’Inter.

Proprio i nerazzurri avrebbero potuto, infatti, fiondarsi sulla potenziale e futura prima punta della Nazionale Italiana: cosa che, invece, ha fatto il ‘Diavolo’ anticipando praticamente tutti.