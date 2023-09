Va da Onana al Manchester United: proposta folle per Lautaro

Allo United vorrebbero che Lautaro Martinez si ricongiungesse con Eriksen e con André Onana: ecco il piano per convincere giocatore e club nerazzurro

Nonostante il ricco mercato estivo, il Manchester United continua a palesare un evidente problema in attacco. Hojlund è promettente ma da solo non basta a garantire goal. La dirigenza e lo staff tecnico hanno capito che c’è bisogno di più peso lì davanti. Ecco perché i tabloid inglesi sono convinti che ten Hag chiederà alla proprietà di fare tentativo per una punta più esperta e prolifica a gennaio.

Quale attaccante prendere? A ten Hag, com’è noto, piace molto Lautaro Martinez. Ecco perché non si esclude, a oggi, un piano per presentare una proposta all’Inter. Il club nerazzurro, tuttavia, non sembra disponibile ad accogliere una simile trattativa.

Da Zhang ad Ausilio, all’Inter, messuno ha intenzione di vendere il Toro. Inoltre a Manchester sanno che l’attaccante argentino, quest’estate, ha chiuso a ogni possibilità di trasferimento: non vuole lasciare Milano e la squadra di cui è leader.

Lautaro a Manchester con Onana: il piano di ten Hag

In ogni caso, è giusto stare attenti. Il Manchester United è un club ambizioso, ricco e importante, e quindi intrigante per molti calciatori. Il rischio effettivo potrà essere calcolato solo di fronte a notizie più certe sulla disponibilità di spesa dei Red Devils. All’Inter, infatti, tutti hanno un prezzo. Anche il capitano.

La valutazione attuale di Lautaro è seperiore ai 90 milioni. Ma, secondo la stampa inglese, lo United potrebbe provare a tentare l’Inter con uno scambio. Si parla di soldi (una quarantina di milioni), più il cartellino di Sancho (che ha ormai rotto con l’allenatore olandese).

Il manager ten Hag sembra aver preso di mira molti interisti: dopo aver voluto a tutti I costi Onana, potrebbe voler aggiungere alla sua squadra Lautaro e Dumfries. Fra i due, l’Inter sarebbe ovviamente più propensa a cedere il secondo, ma per non meno di 40 milioni.

Di fronte a un’offerta del Manchester United per Lautaro sotto i 100 milioni, è lecito attendersi che l’Inter direbbe di no. Lautaro è il simbolo della squadra e il capitano. E sembra anche destinato a rinnovare, vedendosi alzare suo stipendio fino a circa 7 milioni netti. In più uno come Sancho sarebbe un innesto troppo caro a livello di ingaggio e poco utile per il gioco di Inzaghi.

Perché Sancho non sarebbe utile come sostituto del Toro

Sancho è ancora giovane ed è un giocatore molto veloce e forte tecnicamente. Ma Inzaghi non potrebbe mai sfruttarlo nel suo ruolo naturale di ala destra: nel caso dovrebbe adattarlo a seconda punta, sprecando così alcune delle sue abilità più spiccate.

Negli ultimi tempi ha avuto difficoltà a esprimerso al massimo, con i suoi dribbling, le ripartenze in contropiede, gli assist e le accelerazioni (i compagni lo chiamano The Rocket, in italiano il razzo). Inoltre ha avuto problemi con il mister e l’ambiente.

A metà settembre il Manchester United ha infatti rilasciato un comunicato che riguardava la posizione di Jadon Sancho per spiegare che giocatore era stato messo ai margini del progetto e non si sarebbe allenato con i compagni. Alla base di questa decisione, un problema disciplinare.

Sostituire il Toro con Sancho non avrebbe molto senso per l’Inter oggi. Quindi la prospettiva ventilata dall stampa inglese è da considerarsi inverosimile. Lautaro potrebbe raggiungere Onana in Premier solo a fronte di un’offerta cash da 100 milioni.