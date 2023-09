Empoli-Inter, le probabili formazioni: rientra Calhanoglu, spazio a Pavard

Dopo l’infortunio è ancora Calha-mania per Inzaghi, mentre riconferma il centrale francese come braccetto di destra. Potrebbe spuntare dal primo minuto anche Frattesi

Bilancio negativo per l’Empoli contro l’Inter negli ultimi anni in Serie A, a dimostrazione di quanto la squadra toscana subisca spesso le imbarcate avversarie nerazzurre. La sfida di domani sera offre all’Inter i presupposti per allungare il proprio vantaggio in classifica, staccando sulle altre pretendenti al titolo.

Per l’occasione, il primo nome fortemente in dubbio partecipazione era quello di Hakan Calhanoglu dopo il lieve infortunio subito. Il calciatore ha però recuperato in fretta la condizione ed è tornato a disposizione del tecnico piacentino, allenandosi nuovamente in gruppo. Buona anche la rifinitura: questo lascia intendere che potrebbe scendere dal primo minuto, scalzando Kristjan Asllani dalla cabina di regia dopo appena una partita da titolare nella scorsa uscita di Champions League contro la Real Sociedad.

Conferme invece lungo la linea difensiva, con Benjamin Pavard schierato per dimostrare il suo valore e conquistare la fiducia dei suoi nuovi tifosi. Matteo Darmian potrebbe invece prendere il posto di Denzel Dumfries sulla fascia. Dovrebbe invece riposare Alessandro Bastoni, lasciando a Francesco Acerbi le redini della corsia mancina. Non dovrebbe figurare neppure Nicolò Barella in qualità di mezz’ala destra di spinta, per fare spazio al buon Davide Frattesi. Un avvicendamento ipotizzato per l’ottimo stato di forma complessivo del talento ex Sassuolo. Inevitabile l’affidamento dell’attacco a Marcus Thuram, tra i migliori per approccio in Champions, con Alexis Sanchez alla sua prima da titolare dopo il rientro in nerazzurro. A riposo dunque Lautaro Martinez, con alte possibilità di ingresso a gara in corso.

Tandem Thuram-Sanchez, rispunta anche Frattesi e Darmian a destra

A seguire le probabili formazioni di Empoli e Inter, gara valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A.

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All. Andreazzoli.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Alexis Sanchez. All. Inzaghi.