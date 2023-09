Novità verso Empoli: Inzaghi ha già in mente questa doppia mossa

Il tecnico piacentino è pronto a cambiare nuovamente volto alla propria squadra. Svelati tutti i cambiamenti in vista della trasferta coi toscani

Così come già accaduto mercoledì sera in occasione della sfida andata in scena contro la Real Sociedad alla ‘Reale Arena’ e valevole per il primo turno dei gironi di Champions League, Simone Inzaghi – anche in questa quinta giornata di campionato, in programma domani con l’Empoli – è pronto a cambiare qualcosina.

Sono, infatti, previsti circa sei cambi rispetto all’undici titolare sceso in campo contro gli spagnoli. In quella formazione figuravano alcuni volti come, ad esempio, quelli di: Bastoni, Dumfries, Barella, Asllani, Carlos Augusto e Arnautovic. Elementi a cui, perlomeno inizialmente, il tecnico piacentino sembra pronto a concedere solamente una comoda postazione panchina in occasione della gara contro l’Empoli.

Al posto di questi determinati calciatori sono, infatti, pronti a figurare altri componenti rimasti, in quel caso, a riposo contro la squadra di Barrenetxea. C’è, per esempio, il ritorno di Thuram dal 1′ e, Frattesi a parte (al suo primo gettone da titolare nella gara del ‘Castellani’) la doppia mossa che sorprende è un’altra.

Inzaghi conferma Pavard dal 1′ con l’Empoli: turno di riposo per Dumfries, sulla destra ci sarà Darmian

Giungono importanti novità in casa Inter in vista della trasferta in programma domattina alle ore 12:30 a Empoli.

Simone Inzaghi sembra, infatti, orientato a tutti gli effetti a confermare Benjamin Pavard sul centro destra. A riposare dovrebbe essere Bastoni con Acerbi pronto a piazzarsi sul centro sinistra. L’altra novità riguarda, però, il turno di riposo concesso a Denzel Dumfries: col tecnico piacentino, a questo punto, pronto a schierare (come non accadeva ormai da tempo) Darmian sull’out di destra. Cuadrado ancora assente, dunque, così come Sensi.

Sì, per il resto, come già anticipato d’altronde, è previsto il rientro in cabina di regia di Calhanoglu (pienamente recuperato) così come il ritorno dal 1′ di Marcus Thuram al centro dell’attacco. Questo, al momento, il piano anti Empoli del tecnico ex Lazio.