Sensi ancora ko, nuovi scenari lontano dall’Inter

Continua il calvario di infortuni rimediati da Sensi nel corso degli ultimi anni, l’ultimo risentimento muscolare potrebbe costargli nuovamente il posto

Prelevato dal Sassuolo con il potenziale di diventare un prezioso calciatore dell’Inter, Stefano Sensi non ha sortito l’effetto sperato. Sin dai suoi primissimi momenti in nerazzurro il centrocampista ha sofferto di qualche problema muscolare di troppo, perdurato anche nel corso della sua esperienza in prestito al Monza con la cui maglia ha saputo comune offrire sprazzi di buon calcio.

È stata probabilmente questa la scintilla che ha acceso il fuoco della fiducia di Simone Inzaghi nei suoi confronti. Quella voglia matta di credere ancora in lui, con la speranza che nulla possa andare ancora storto. Eppure le circostanze dicono altro. Nonostante Sensi non abbia preso parte alla trasferta di San Sebastian, in Spagna, contro la Real Sociedad perché escluso dalla lista Champions, è andato incontro ad un nuovo problema di natura muscolare.

Il risentimento accusato lo terrà a riposo per le prossime settimane e la sua assenza, per quanto considerata meno gravosa, ha comunque un suo peso specifico sugli schemi tattici di Inzaghi.

Sensi fermo per problemi muscolari, futuro all’Inter nuovamente in bilico

Il tecnico piacentino non può permettersi il lusso di schierare uomini fisicamente incostanti e per questo motivo, di comune accordo con la dirigenza nerazzurra, potrebbe finire per valutare la cessione di Sensi già a gennaio. Questa volta a titolo definitivo, sperando di potervi racimolare qualcosa.

Il costo del cartellino del centrocampista non rasenta minimamente i valori del passato ma può essere comunque una risorsa utile da sfruttare per raggiungere eventuali altri calciatori. Una manovra vista e rivista spesse volte, con la finalità di portare in squadra profili freschi. Ma questa pista risulta di difficile applicazione: è più probabile che Sensi finisca per lasciare l’Inter a parametro zero a fine stagione, restando pur sempre in orbita Serie A.