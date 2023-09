Empoli-Inter 0-1: l’eurogol di Dimarco regala la vetta

By

Tante occasioni nel corso del primo tempo, poi la prima e unica marcatura della partita ad opera di Dimarco dona all’Inter il primato in classifica

Empoli ed Inter chiudono la quinta giornata dei rispettivi percorsi del campionato di Serie A. Padroni di casa che partono in svantaggio, sulla carta, nei confronti di una squadra fortemente propositiva e creatrice di ottime occasioni da rete. Alcune delle quali ben sfruttate.

Da segnalare la conclusione di Federico Dimarco al 12′ con l’interno del piede e conseguente parata di Berisha, che allontana. Al 16′ colpo di testa di Matteo Darmian e salvataggio in extremis sulla linea del difensore empolitano, per mantenere il punteggio fisso sullo 0-0. Al 35′ gol annullato a Marcus Thuram per posizione di fuorigioco dopo la spizzata di testa di Frattesi nell’area piccola. Infine incursione di Davide Frattesi sul finale e chiusura improvvisa di Berisha che impedisce la ribattuta a rete all’interno dell’area di rigore. L’Empoli prende coraggio nei minuti conclusivi del primo tempo, trovando però un’attenta difesa nerazzurra.

Ripresa forte dell’Inter nel tentativo di fare la partita e smuovere il risultato sul tabellino. Al 50′ gran tiro di Dimarco all’altezza del vertice alto sinistro dell’area di rigore, dopo la penetrazione di Mkhitaryan. E sulla stessa scia del primo tiro, dopo un solo minuto eurogol di Dimarco da fuori area! Incrocio dei pali cercato e trovato, imparabile per il portiere. Bello scambio Lautaro–Thuram al 56′, con conclusione velenosa del francese alla destra del portiere. Paratona di Sommer al 66′ dopo la punizione di Ranocchia. Sfiora l’eurogol anche Thuram al 78′, sulla scia del gol marcato contro il Milan nella scorsa giornata. Infortunato Arnautovic sul finale per un dolore alla coscia sinistra. Finisce quindi l’incontro, con l’Inter che trova la quinta vittoria consecutiva.

Pagelle e tabellino Empoli-Inter

TOP

DIMARCO – Spesso pericoloso lungo la corsia, con cross e tiri ripetuti ai danni di Berisha, trova un gol sensazionale al 51′ del secondo tempo da fuori area. Sblocca così la partita e dona all’Inter la vittoria.

PAVARD – Gara pulita, senza sbavature. Chiusure efficaci in difesa e controllo della zona di competenza in difesa. Giocatore in crescita.

THURAM – Tocco di palla sopraffino e prestazione generosa. Conclusione dejavu al 78′ come l’eurogol segnato al Milan nel derby della quarta giornata di campionato.

FLOP

Nessuno.

EMPOLI-INTER 0-1

51′ Dimarco

EMPOLI (4-3-1-2): 6.5 Berisha; 5.5 Ebuehi, 5.5 Ismajli (51′ Walukiewicz 6), 6 Luperto, 6 Pezzella; 5.5 Marin (69′ Fazzini 5.5), 6 Ranocchia (69′ Grassi 5.5), 5.5 Maleh; 6 Baldanzi; 6 Shpendi (79′ Cancellieri 6), 6 Cambiaghi (79′ Destro 6). All. 5.5 Andreazzoli

INTER (3-5-2): 6.5 Sommer; 7 Pavard, 6.5 Acerbi, 6.5 Bastoni A. (72′ de Vrij 6); 6.5 Darmian, 6.5 Frattesi (71′ Barella 6.5), 6.5 Calhanoglu, 7 Mkhitaryan, 8 Dimarco (81′ Carlos Augusto 6.5); 6.5 Lautaro (72′ Arnautovic 6), 7 Thuram (81′ Sanchez 6). All. 6.5 Inzaghi

ARBITRO: Marcenaro della Sez. di Genova

AMMONITI: 26′ Acerbi, 33′ Pezzella, 62′ Maleh, 65′ Bastoni.