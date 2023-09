Dimarco da record: doppio annuncio sul rinnovo

L’esterno sinistro dell’Inter macina nuovi importanti traguardi nel suo percorso professionale, sullo sfondo anche la bozza del rinnovo di contratto

Una bordata pazzesca da fuori area, accompagnata da un effetto rotatorio impressionante del pallone, regala a Federico Dimarco non soltanto il merito di aver contribuito come parte attiva alla quinta vittoria consecutiva dell’Inter in campionato. Quel gol vale molto, molto di più.

Perché Dimarco vola di fatto in testa alla specialissima classifica dei difensori che, su scala europea, hanno partecipato il maggior numero di volte alla fase offensiva delle propria squadra. Sono 4 i numeri che accompagnano questo traguardo, di cui 1 gol e 3 assist. Al pari di Frimpong e Caio Henrique.

Questo incita sia le potenziali pretendenti al suo cartellino a farsi avanti per tentare di sorprendere l’Inter con assalti di valore, ma sprona anche la stessa dirigenza nerazzurra a mantenere un certo grado di indifferenza alle questioni di mercato sul suo conto. Pendendo, piuttosto, dalla parte di chi vuole a tutti i costi trattenere Dimarco in nerazzurro.

Dimarco da dieci e lode, tutti puntano al rinnovo: “Non ci sono problemi”

Questo è l’obiettivo di Giuseppe Marotta nel prossimo futuro, un obiettivo condiviso anche dallo stesso calciatore. “Certo che voglio rinnovare con l’Inter e non vedo nessun tipo di problema“, ha commentato il nerazzurro al termine della partita contro l’Empoli. Un dettaglio importate che potrebbe far presto convolare nuovamente a nozze le due parti in un accordo di mutuo consenso.

Dimarco offre personalità e guizzi importanti, potendo svariare lungo tutto il versante mancino senza grosse difficoltà. Impossibile da classificare come un puro difensore, l’esterno dell’Inter vanta una sfilza considerevole di ammiratori. Ma nulla potrà mai abbattere il muro nerazzurro in questa delicatissima fase della stagione in cui si cerca soprattutto di blindare i propri campioni. Lui rientra senza ombra di dubbio fra questi, vera grande risorsa per Simone Inzaghi.