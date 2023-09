Inter a corto di attaccanti: Inzaghi studia questa nuova soluzione

Complice l’infortunio di Arnautovic, i nerazzurri si trovano ora in guai serissimi dal punto di vista del proprio reparto avanzato. Serve una svolta

Ad aver reso molto meno gioioso in casa Inter lo 0-1 ottenuto nella giornata di ieri al ‘Castellani’ contro l’Empoli, è stato il brutto infortunio rimediato da Marko Arnautovic negli ultimi istanti di gara.

E’ stato, infatti, attorno al minuto 90 che l’austriaco è finito per accasciarsi immediatamente al suolo. Inter che, a quel punto, ha concluso la partita in dieci uomini. Le prime impressioni fanno pensare a una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Nuovi accertamenti verranno, però, svolti in questi giorni per determinarne, quantomeno, l’entità dell’infortunio.

Nerazzurri che, nel frattempo, devono comunque pensare a come sopperire all’assenza dell’ex Bologna. Arnautovic è finito, addirittura, per abbandonare in stampelle lo stadio dell’Empoli e, a questo punto, si prospetta uno stop tutt’altro che breve per lui. A rimetterci è ora la ‘Beneamata’: società che si trova, dunque, con la coperta corta là davanti. Simone Inzaghi può, però, finire per pensare a questa soluzione.

Inter, spazio a Klaassen da seconda punta dopo l’infortunio da Arnautovic? Inzaghi ci pensa

Davy Klaassen, al pari di Raffaele Di Gennaro e Lucien Agoume, è l’unico calciatore che ha totalizzato ancora zero minuti con l’Inter in questa stagione.

Il centrocampista olandese, approdato a Milano a parametro zero nell’ultimo giorno disponibile di mercato, non ha ancora trovato particolari fortune con indosso la maglia dell’Inter. Di fatto, il suo esordio non c’è ancora stato.

Complici le attuali circostanze, però, l’ex Ajax (arrivato nella stragrande cittadina milanese con l’intento di dare un’alternativa in più al centrocampo nerazzurro, visti e considerati i continui guai fisici di Sensi) potrebbe finire, a breve, per venir arruolato da Simone Inzaghi in vesti di seconda punta. Questa, insomma, l’alternativa che il tecnico piacentino potrebbe finire per prendere eccome in considerazione dopo l’infortunio di Arnautovic.