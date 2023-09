Un nerazzurro taglia il traguardo delle 100 presenze: “Adoro ogni secondo”

Il calciatore di attuale proprietà dell’Inter, in campo nel match di ieri contro l’Empoli, ha deciso di celebrare così questo grande successo

L’Inter, corsara in quel di Empoli nella giornata di ieri, può ora permettersi di brindare alla sua quinta vittoria consecutiva in campionato.

Già cinque, infatti, i successi collezionati in tale manifestazione dai nerazzurri. Una prestazione, nel complesso, buona quella offerta dai ragazzi di Simone Inzaghi che, però, non sono riusciti ad andare oltre lo 0-1. Poco importa: alla fine, ciò che rende soddisfatti i tifosi nerazzurri e non solo, sono proprio i tre punti conquistati.

Infortunio di Arnautovic a parte, centravanti che con ogni probabilità farà fronte a un periodo di stop forzato tutt’altro che breve, l’Inter – così come un suo calciatore in particolare – è contenta di quanto dimostrato in campo. Su tutti, non può che venir in mente il nome di Hakan Calhanoglu: alle 100 presenze con indosso la casacca della ‘Beneamata’.

Calhanoglu celebra sui social il traguardo delle 100 presenze: “Adoro ogni secondo”

Nonostante l’affaticamento all’adduttore rimediato alla vigilia di Real Sociedad-Inter, match andato in scena nello scorso mercoledì sera, Hakan Calhanoglu è riuscito nell’intento di rimettersi immediatamente in sesto per il quinto turno di campionato.

E’ stato contro l’Empoli, infatti, che Simone Inzaghi ha potuto tornare a fare affidamento sul turco: centrocampista che, proprio nella giornata di ieri, ha tagliato un importante traguardo assieme all’Inter. Vale a dire quello delle 100 presenze con indosso questa maglia.

Comprensibile, dunque, la gioia del classe ’94. Colui che, sul proprio profilo Instagram, ha deciso di pubblicare nelle scorse ore una foto nella cui didascalia si legge: “Adoro ogni secondo”.