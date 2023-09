Arnautovic ko in Empoli-Inter: ecco quando gli accertamenti

By

L’austriaco si è accasciato al suolo nel finale del match valido per la quinta giornata di campionato. Nerazzurri ora in forte apprensione

Nonostante l’Inter si sia resa, quest’oggi, corsara in quel di Empoli con uno 0-1, arrivato grazie al gol di Dimarco, per i nerazzurri sono in arrivo cattive notizie.

Marko Arnautovic, subentrato nella ripresa (precisamente al minuto 71 della gara) ha accusato un fortissimo fastidio nel mentre stava tentando una falcata verso la porta avversaria. Lanciato a rete, infatti, l’ex Bologna ha avvertito una fortissima fitta nella zona riconducibile a quella della coscia sinistra.

Niente ha potuto fare il classe ’89: uscito, a quel punto, immediatamente dal campo costringendo i propri compagni di squadra a giocare gli ultimi minuti della gara in dieci uomini. Poco importa, l’Inter ha comunque vinto anche se, ad aver messo ora in fortissima apprensione i nerazzurri, sono proprio le condizioni dell’austriaco.

Distrazione ai flessori della coscia sinistra per Arnautovic: accertamenti in settimana

Marko Arnautovic, in occasione degli ultimi minuti di Empoli-Inter, pare aver rimediato una distrazione ai flessori della coscia sinistra.

L’austriaco è addirittura uscito dal campo in lacrime: tant’è che ora si teme uno stop importante per lui. Previsti, nel frattempo, a inizio settimana esami strumentali per accertare l’effettiva entità dell’infortunio.