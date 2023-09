Inter-Sassuolo, Inzaghi: “Disponibilità e determinazione da parte di tutti”

Le parole del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi alla vigilia dell’incontro casalingo contro il Sassuolo, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A

Cinque vittorie su cinque partite giocate e via col vento. Ma non il vento dell’inerzia, quanto piuttosto quello del duro lavoro sui campi di allenamento e la grande determinazione di raggiungere sempre il miglior risultato possibile sul campo. Questa è l’Inter di Simone Inzaghi, ormai vero trascinatore della sua squadra e punto di riferimento tattico per la fluidità del gioco nerazzurro in questa primissima fase del campionato di Serie A.

Alla vigilia dell’incontro con il Sassuolo, da disputare sul terreno di gioco dello Stadio San Siro e valevole per la sesta giornata del calendario, il tecnico piacentino ha voluto ribadire l’importanza dell’avere una rosa profonda all’aumentare degli impegni stagionali.

“Questa sarà la quarta partita in dieci giorni, con tanti giocatori che vengono dagli impegni con le Nazionali e i viaggi di mezzo. Ho la fortuna di avere una rosa competitiva e manca l’allenamento pomeridiano prima di decidere chi schierare in campo“, ha dichiarato l’ex Lazio.

“Sì, il Sassuolo viene fuori da un’ottima partita vinta contro la Juventus. Hanno un grande allenatore, che conosco e che offre una grande organizzazione alla sua squadra. Dovremo essere determinati“, ha poi aggiunto. Consapevole delle potenziali difficoltà da incontrare lungo il cammino dei novanta minuti contro un’avversaria galvanizzata dalla recente vittoria casalinga.

Quanto alla bontà delle azioni di gioco e la prolificità degli attaccanti, Inzaghi è contento ma non vuole sbilanciarsi più di tanto: “Creiamo tante occasioni, questo è un dato di fatto. Anche nella scorsa stagione. Stiamo lavorando molto non soltanto con gli attaccanti, ma con tutti. Per essere più determinati quando entriamo nell’area avversaria“.

Inzaghi tra attacco e difesa: “Lavorano tutti duramente”

I risultati si vedono eccome, nonostante qualche cambiamento in organico che inizialmente ha lasciato i tifosi nerazzurri col fiato sospeso: “Abbiamo cambiato parecchio. È stato molto importante da parte di quelli che già erano all’Inter di far capire ai più giovani e i nuovi arrivati come approcciarsi al nuovo ambiente. Vedo grande disponibilità, dal 13 luglio stanno lavorando tutti molto bene“.

Quindi Inzaghi non ha nascosto il proprio orgoglio per il lavoro svolto anche in fase difensiva, visto che l’Inter risiede tra le migliori difese d’Europa: “Sì, i dati sono importanti. Chiaramente tutta la squadra sta lavorando bene. Quando si parla di fare offensiva e difensiva si parla di tutta la squadra. Dobbiamo continuare per far sì che possiamo continuare a crescere dopo ogni allenamento”.